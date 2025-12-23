北捷稱監視器沒故障，只是7台無法回溯 他轟講幹話！網諷：人沒生病只是需住院

北捷董事長趙紹廉表示，事發當天沒有任何一台監視器故障，只是7支畫面無法回溯，石明謹痛批根本在講幹話。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 台北捷運19日發生隨機殺人事件，造成3名民眾死亡，張姓暴徒墜樓身亡。北捷董事長趙紹廉表示，當天所有監視器沒有任何一支故障，只是有7台監視器主機硬碟磁區有受損，以致沒辦法回溯。對此，前員警、球評石明謹痛批講幹話，網友嘲諷就像「人沒生病，只是需要住院

」。

北捷恐攻事件造成重大死傷，外界質疑監視器失靈沒有畫面，趙紹廉22日受訪時表示，「當天並無任何監視器故障」，任何監視器都可以看到應該要拍到的地方，案發B2層共有40幾支監視器，共用4台主機在操作，每台主機分別操作約7至12台監視器，但其中1台主機磁區受損，導致其所控制的7支監視器無法回溯畫面，但現場看監視器畫面可以看到所有東西。

對此，石明謹直言，幾百部監視器有一些故障可以接受，這是無法避免的，但「這根本在講幹話」，不知道是不是跟警察學的，巡邏車妥善率100%，只是有幾部無法發動，嘲諷「我沒有變胖，只是重了十公斤」。

臉書粉專「百柯全書」也發文狠酸，「我的車子沒故障，只是無法發動」

就像「人沒生病，只是需要住院」、「房子沒倒，只是不能住」、「飛機沒出事，只是飛不起來」、「政府沒失能，只是什麼都做不了」；並痛批，這種話要是從台南或高雄官員嘴巴講出來，大概已被藍媒24 小時政論洗版、藍白立委排隊怒吼、「下台負責」，若是藍白執政縣市「不要政治操作啦」。

「財經網美」胡采蘋則直言，這還真是滿令人震驚的，「連我家的貓咪監視器都可以保證24小時雲端回放服務，連拍貓咪的服務都比較進階，這資安水準是不是有點嚇人」。

