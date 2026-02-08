北捷稱老鼠是"旅客背包竄出" 議員籲公布監視器影片

生活中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導

台北市爆發漢他病毒死個案、大安區鼠患橫行。日前有民眾拍下北捷車廂內有老鼠爬竄，但捷運公司聲明卻指稱是從旅客背包竄出，引發爭議。議員不滿，痛批是北捷公司把責任推給旅客，要求公布監視器畫面，以正視聽！

一隻細細長長的灰色米奇，在北捷車廂內逛大街，光用看得就讓人頭皮發麻，難道跟近期台北市鼠患叢生有關？民視記者陳堯棋：「一月底有民眾搭乘台北捷運，卻拍下有老鼠在車廂內爬竄，北捷初步調查，研判是旅客 乘客的背包竄出，這說法引發熱議。」北捷發聲明，強調調閱監視器畫面，追查老鼠行蹤，發現是在列車行進間，由上方掉落至列車地面，由旅客背包或是提袋內竄出。遭網友質疑真是"鼠北秀"，"這說法太牽強"，甚至狠酸"那是人家的毛小孩，別雙標"，旅客可不買單！

北捷稱"老鼠旅客背包竄出" 惹議。（圖／民視新聞）

北捷旅客：「因為那不是寵物鼠啊，牠應該不會是從包包爬出來的，有監視器嗎？」北捷旅客：「應該不太可能(背包竄出)吧，自己會發現，應該比較像外面混進來的老鼠。」北捷旅客：「這兩種老鼠差異性應該蠻大的，水溝裡面跑出來的，還是人眷養的應該是很不一樣，可以分得出來。」旅客心驚驚，痛批說法不合理，記者實際進入捷運車廂觀察，發現旅客背包拉鍊都有拉緊，到底要怎麼竄出？議員痛批，捷運公司是把責任推給旅客！

北捷稱"老鼠旅客背包竄出" 惹議。（圖／民視新聞）

台北市議員(民)洪健益：「是不是應該要公布影片，到底是哪個奇人軼事，可以養老鼠而且從背包跳出來，以至於牠在車廂內亂跑，我希望台北市捷運公司，是不是就這個問題，釐清媒體的疑慮，釐清全國民眾的疑慮。」北捷公共事務處副處長謝欣豫：「台北捷運因應漢他病毒，從2/1開始進行全線各車站的清潔消毒，2/5更提升防疫層級，完成上千列車清潔消毒，在捷運車站是禁止飲食，其實並沒有鼠類生存的條件。」洪健益要求公布監視器畫面，以正視聽！二月開始，捷運公司加強清消，但民眾這把怒火，恐怕難以消除。









