北捷稱「監視器沒故障，只是7台無法回溯」！前員警轟：根本在講幹話

社會中心／黃韻璇報導

台北市19日發生隨機攻擊事件。（圖／翻攝畫面）

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。然而事後傳出北捷多支監視器失靈，沒有畫面，對此，北捷董事長趙紹廉昨（22）日強調，「當天並沒有任何一台監視器是故障的」，只是有7台監視器主機硬碟磁區有受損，以致沒辦法回溯。不過前員警、球評石明謹卻質疑「這根本在講幹話」。

針對是否有多支監視器出現失靈狀況，趙紹廉昨受訪時強調，「當天並沒有任何一台監視器是故障的」，任何監視器都可以看到應該要拍到的地方，但是B2那層路徑上一共有40幾台監視器，共用4台主機在操作，每台主機操作8到12台監視器，「但其中有一台主機磁區有受損，所以那7台監視器沒有辦法回溯，但是現場看監視器畫面可以看到所有東西」。

北捷董事長趙紹廉表示，「當天並沒有任何一台監視器是故障的」，只是有7台監視器主機硬碟磁區有受損（圖／翻攝畫面）

然而這樣的說法卻引來前員警、球評石明謹質疑「這根本在講幹話」，他吐槽道，「幾百部監視器有一些故障我可以接受，這是無法避免的，但這根本在講幹話。不知道是不是跟警察學的，巡邏車妥善率100%，只是有幾部無法發動」。並在留言區酸，「我沒有變胖只是重了十公斤」。

北捷董事長趙紹廉坦言，要去找前面幾分鐘或是半小時的影像是沒辦法看到，但是沿線還有12台其他監視器可以回溯，所以北捷提供影像可以查到張文從M8出口樓梯下去後一直到往北車方向沿線幾個畫面，這些靠沒有主機受損的監視器都可以提供回溯，很明確可以看到畫面都有被擷取下來。直言「監視器沒有一台是有故障的，全部都沒有受損」，趙紹廉強調，只是有7台監視器主機硬碟磁區有受損，以致沒辦法回溯，但同一個地區其他12台監視器主機都沒受到影響，足以追溯嫌犯路徑，並沒有任何問題。

