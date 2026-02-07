北捷稱「老鼠從乘客包包」掉出！粉專曬「去年舊照」諷：台北有蟲洞？

《聲量看政治》PO出一張「一家三鼠」的照片表示，這是去年2月在捷運雙連站出口附近，雙連站文昌廟前的雙連捷運線形公園，捷運地上層變電箱旁邊拍攝到的。 圖：取自聲量看政治臉書

[Newtalk新聞] 台北市大安區近日出現漢他病毒死亡病例，後來有網友乘坐台北捷運時，發現車廂內竟有老鼠出沒，引發關注。事後北捷研判老鼠是從旅客包包掉下來，對此，政治粉專《聲量看政治》指出，早在去年就在捷運站附近看過老鼠了，諷 :「台北市是異次元空間用蟲洞連結是不是？」掀起網友熱議。

近日有網友在Threads上PO出，老鼠在北捷車廂亂竄的畫面。該網友指出，這張照片於1月23日晚上9點左右拍下，當時是乘坐松山新店線，路段大概是南京復興站到松江南京站中間。事後北捷說明，1月23日車廂出現老鼠，是在列車行進間突然從上方掉落列車地面，研判是由旅客攜帶的背包或提袋中竄出，落至車廂地面所致。

廣告 廣告

不過這個說法備受質疑，《聲量看政治》PO出一張「一家三鼠」的照片表示，這是去年2月在捷運雙連站出口附近，雙連站文昌廟前的雙連捷運線形公園，捷運地上層變電箱旁邊拍攝到的。《聲量看政治》忍不住諷刺指出，「捷運是沒有管道間、連通道，跟台北市是異次元空間用蟲洞連結是不是？」

另外，台北捷運聲明中，也聲稱有找到監視器畫面，讓《聲量看政治》喊話 :「台北捷運，不要賴給旅客，有監視器證據？釋出給大家看啊！公開透明啊！」不少人認同表示，也在捷運附近看過老鼠，「新北也差不多，之前經過府中站外面的草皮，超多老鼠，2017就上過新聞，到去年看還是有」。

還有網友覺得北捷的理由很荒謬，「家裡的老鼠要多什麼樣的程度，才有可能不小心把老鼠帶出門搭捷運」、「來現在天龍人流行養老鼠～」、「光想就覺得噁」、「不接受⋯又不是黃金鼠⋯是水溝家鼠欸！誰會放自己包裏，除非那是他養的寵物鼠」、「台北人都帶米老鼠上班？」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

寒流快到了！濕冷「雲街」已在台灣上空 鄭明典：氣溫將明顯下降

川普跳下來挺高市! 邀她3月訪白宮 自民黨國會大勝只剩當天「這變數」……

政治粉專《聲量看政治》指出，早在去年就在捷運站附近看過老鼠了，諷「台北市是異次元空間用蟲洞連結是不是？」消息一出掀起熱議。 圖：取自聲量看政治臉書

近日有網友在Threads上PO出，老鼠在北捷車廂亂竄的畫面。 圖：取自kyeh318 Thread