北捷空間優化列車 「移除中央立柱」挨轟不友善

為了疏運尖峰時段人潮，台北捷運板南線推出「空間優化列車」，目前已有7台列車移除部分車廂的座椅及中央立柱，以提升載客運能。不過，有網友發現，移除中央立柱後，差點導致視障者無法抓住扶手；還有其他人認為，台北捷運拿掉椅子和扶手，根本意圖使人摔倒。

移除座椅、扶手 網友怒喊危險：意圖使人摔倒？

早上9點多，台北捷運板南線列車上仍有不少通勤族，而車廂中間少了中央立柱，空間變大，這是北捷為疏運板南線尖峰時段人潮，設置的「空間優化列車」。不過，近期有網友注意到，移除中央立柱後，導致視障者上車時差點抓不到扶手，真的很危險。

其他旅客表示，以安全性來說還是有把手比較好，年紀較大乘客一個不小心都可能摔倒；中間有個柱子的話，至少大家有個緩衝。不少網友也反映，都快要沒地方扶著或坐著了，是要大家在捷運裡東倒西歪嗎？根本意圖使人摔倒！

網友反映「移除中央立柱」根本是意圖使人摔倒。圖／台視新聞

空間優化列車民眾不買單 北捷：僅部分車廂更動

北捷表示，目前板南線已有7台「空間優化列車」上線。其中，第2至第5節車廂已移除中央立柱，並在車門上方新增6個橫向扶桿；第1節及第6節車廂則仍保留中央立柱。「空間優化列車」究竟是利還是弊，也因此引發討論。

北捷板南線空間優化列車。圖／台視新聞製圖

陽明交大運管系教授邱裕鈞指出，原本大家習慣上車就拉柱子，導致人潮擠在門口，「空間優化列車」原本立意良好，但視障人士使用上會較不便，應該加強宣導。

上下班通勤尖峰時段，「空間優化列車」預估可增加逾500人的運能，但因移除了可支撐的扶手，也提高了乘客摔倒的風險，讓人不免捏把冷汗。

