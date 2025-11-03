北捷突停駛！竟是他按「緊急斷電」害整列車停擺 挨罰1萬元

記者柯美儀／台北報導

民眾誤按大坪林月台緊急斷電鈕，導致北捷列車暫停行駛。（圖／取自北捷臉書）

台北捷運松山新店線景美站今（3）日下午一部綠線往松山方向的列車突然停駛，車上乘客一度驚慌。對此，北捷回應，經查是有旅客誤按大坪林站月台上的緊急斷電按鈕所致，導致列車暫時停靠。該名旅客因違反《大眾捷運法》，已被依法開罰1萬元。

北捷表示，今日下午13時18分，一名旅客誤按大坪林站往松山方向月台緊急斷電按鈕，造成景美站往松山方向列車暫停於月台，站長隨即到場檢查，確認軌道並無異常，行控中心隨後復電，捷運系統恢復正常運行。

北捷指出，該名旅客違反《大眾捷運法》第50條之1第1項第2款規定，任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，已依法開立裁處書1萬元罰鍰。

