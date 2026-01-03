北捷突有人昏倒！護專生持「3張急救證照」秒救人 大票人狂讚：有妳真好

記者柯美儀／台北報導

一名乘客搭乘北捷途中昏倒，車廂內其他乘客立刻伸出援手。（示意圖／資料照）

台灣處處充滿人情味，今（3）日下午，一名乘客搭乘北捷途中昏倒，車廂內其他乘客立刻伸出援手，其中一名持有3張急救證照的護校學生更主動上前，用拍打刺激成功喚醒昏倒旅客。熱心行為曝光後，獲得網友紛紛讚揚。

今日下午，一名乘客搭乘台北捷運，由古亭站往中正紀念堂站方向行駛途中，突在車廂內昏倒，周圍乘客紛紛出手相助，有人使用對講機通報急救，也有人多次呼喊尋找醫護或具醫療背景的人士，此時，一名乘客熱心上前協助。

廣告 廣告

事後該乘客在Threads表示，昏倒乘客當下呈現全身無力、癱軟，但仍有呼吸與心跳，她透過拍打對方以疼痛刺激喚醒，最終成功讓乘客逐漸恢復意識。她初步判斷，昏倒原因可能為過度疲勞導致身體不適，同時透露自己目前就讀馬偕護專一年級，持有3張急救證照。

事件曝光，底下網友紛紛誇讚這名出手相助的乘客，「很謝謝你主動伸出援手，台灣很需要像你這種人」、「感謝有妳熱心伸出援手，妳好棒」、「還好有妳，現在護理師很珍貴」、「妳很棒！新的一年剛開始就給予社會溫暖，在台灣有你真好，福報+99」。

北捷回應表示，今日下午約3點左右，行控中心接獲旅客通報有旅客身體不適，中正紀念堂站長上車確認，旅客稍作休息後表示不需就醫自行離站。

北捷提醒旅客如遇任何狀況，列車上透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將儘速派員前往處理。

更多三立新聞網報導

9縣市低溫特報！入夜急凍探10℃↓ 下波冷空氣恐「創最冷紀錄」

捷運垃圾桶驚險起火！北捷一查竟是15歲少年幹的 最高恐罰100萬

郵局爆裁撤潮！全台「關了12間」 中華郵政揭背後苦衷

小心噴2.4萬！「1縣市」1/5交通新制啟動 超速、闖紅燈秒收罰單

