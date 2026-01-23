北捷站內即日起勸導勿用行動電源（2） (圖)

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 國民黨台中市長提名人選難產，民進黨台中市參選人、立委何欣純積極拓展地方，並拋出普發現金政見。立法院副院長江啟臣今（23）日回應，每個人對於市政都有不一樣的想法，他們都尊重，現在最了解市府財政狀況的是台中市長盧秀燕及市府團隊，盧也很已清楚的對外表達目前狀況，並直言，最重要的是「市政建設要以市民的需求為最優先做考量」。 ...

