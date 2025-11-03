北捷第145億乘客出現 超級滿月11/5閃耀夜空

台北捷運旅運量正式突破145億人次，「億中選一」幸運得主於今(3)天產生，可獲得免費搭乘捷運一整年的超值大獎。「台北捷運Go」App會員也衝上百萬人次，北捷祭出點數回饋與抽獎活動。然而，11月5日將出現6年來最大、最亮的「超級滿月」，台北天文館特於國父紀念館舉辦「最大滿月快閃」活動，邀全民在月光下共享喜悅。

北捷第145億人次乘客，於今天早上7時24分，從文湖線萬芳醫院站進站、文德站出站，幸運會員將得到特製年票1張，可於1年內不限次數、不限距離免費搭乘。第145億人次前後各5名會員，則贈送1,200元的「基北北桃都會通」公共運輸定期票，獎品兌換券於11月13日匯入「台北捷運Go」App「我的優惠券」中，得獎者可於11日至23日前往捷運商品館中山店領取。

廣告 廣告

參加「預測第145億人次路線」活動，並正確猜中文湖線進站的會員，有機會獲得捷運點1,450點、145點或北捷限量周邊商品，中獎名單於11月13日公布於App內。北捷表示，自今(2025)年3月達到140億人次以來，不到1年又增5億，展現民眾對大眾運具的支持與減碳生活的實踐。

同時，慶祝「台北捷運Go」App會員越過百萬人次里程碑，台北捷運推出「百萬會員慶」活動，即日起至11月30日止，會員每日登入活動頁面即可免費抽獎1次，共有超過4萬個中獎名額，包含單趟免費搭乘券、捷運點與康是美折價券等。

綁定電子票證的會員，還可依搭乘里程累積減碳量，每達2.5公斤即可獲得捷運點，每月最高8點；至12月31日前，每月抽出200名會員送99點，象徵北捷與乘客「久久相伴」。目前於台北車站周邊共有24家特約店家可使用捷運點折抵消費，會員可於App查詢「銷點地圖」及「累點地圖」掌握優惠資訊。

除回饋會員外，北捷也啟動「點數傳愛 築夢假期」公益活動，即日起至11月16日止，會員可將捷運點兌換為一日票、纜車票或住宿券，由台北市社會局轉贈弱勢家庭兒童，實現小小夢想。

在11月5日晚間，6年來最大、最亮的滿月就要現身。這次的「近地點滿月」距離地球僅約35.7萬公里，視直徑達0.57度，比今年最小滿月大了約六分之一。台北天文館將於當晚7時至8時，在國父紀念館前舉辦「最大滿月快閃」活動，提供望遠鏡觀測與現場解說。天文館指出，滿月初昇時與地景形成的「月亮錯覺」最為壯觀；若天候不佳，活動異動將公告於官網。

原文出處

延伸閱讀