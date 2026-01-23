北捷籲進站勿用行動電源 宣導無罰則但起火將求償

燒得焦黑的，就是上週五（16日）在板南線列車內，旅客攜帶的行動電源殘骸。當下行動電源冒煙時，旅客用滅火器滅火，嚇壞乘客。就在近1週內，國內外都有行動電源在地鐵系統自燃案件，日本東京地鐵日比谷線在21日上午，也傳出車廂內行動電源起火，還因此一度全線暫停行駛，所幸無人傷亡。

公視新聞記者薛宜家在現場指出，「過去3年，台北捷運發生過5起行動電源自燃案例，因此北捷宣導，搭捷運就不要使用行動電源。」

包含售票大廳、詢問處、進入閘門後，都算是進入捷運系統內，北捷請旅客就不要再使用行動電源充電；另外也特別提醒，若是行動電源有變形、膨脹、發熱，就不要攜帶，避免危及公共安全。

北捷安全衛生處處長林榮輝表示，「使用行動電源或者是保管不慎，因此而發生了火災，造成實質影響的公共安全的情勢的話，我們將予以依法究辦並且求償。」

有旅客認為，「可能會帶來一些不便吧，如果剛好這個時候需要充電的話。」也有旅客覺得，「應該也還好啦，因為好像捷運也不會太遠。」

目前雙鐵對於行動電源的規範，都是必須隨身攜帶。高鐵提醒旅客，充電時請手持或放置桌上、保持可見狀態，如有過熱等異常立即停用。台鐵規範不能放在行李內，也不要邊充電邊使用，避免摔落和撞擊。

北捷表示，目前雖然僅有航空業者規範飛行時不能充電，但評估安全風險大，因此率先宣導搭捷運禁用，也希望交通主管機關可以修法規範。

北捷人員示範滅火方式並指出，「將燃燒中的行動電源，置入水桶中進行降溫，避免再復燃。」

而萬一仍遇到旅客攜帶的行動電源自燃，北捷除了立刻報警，也將即時出動站務人員，以長夾將電源完全浸泡在冷水水桶，快速降溫也能避免復燃。

