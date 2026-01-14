北捷紅線乘客突失控咆哮：剛剛笑我的人道歉 驚動捷警！

台北捷運昨（13日）晚間通勤時段，一名女子在車廂內失控狂吼，後續驚動捷運警察到場處理，事發畫面如今也在網上瘋傳，引發討論。

一名女乘客昨天搭乘捷運時，突然在車廂內失控大吼。（圖／翻攝畫面）

一名網友昨天下午5時左右在社交平台發文，透露自己上了淡水信義線列車，從大安森林公園往東門方向時，一名女子突然情緒失控，在車廂內不停地咆哮，過程中嚷嚷著「剛剛笑我的人道歉」、「跟我道歉就好了」等語，後續有其他乘客也分享，女子還提到「我肚子餓！我就肚子很餓啊」、「我不喜歡人家笑我啊」，並放話要拿刀捅人、放火。

廣告 廣告

北捷昨晚出現乘客失控。（圖／Threads網友abyhinata授權）

針對這起事件，北市捷運警察隊表示，經了解，該名女乘客疑似出現精神狀況不穩，而在車廂內咆哮，並未造成任何人受傷，最後等待她情緒穩定後，在捷警的陪同下搭車至劍潭站後離開。

捷警隊呼籲，民眾搭乘捷運時若發現任何不法，可立即按下月台紅色緊急通話鈕，或就近通知站務人員及保全，或撥打110報案電話，捷警接獲報案後會立即趕赴到場，以維捷運乘車安全。

延伸閱讀

影/桃園狂女隨機攻擊「校門口鎖喉學生」！逮捕影片曝

高雄爆「台電噩耗」！疑員工慘遭鐵捲門夾死

影/五楊高架出事了！「4大小車追撞翻覆」回堵塞爆