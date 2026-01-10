北捷紅線少一站？「起點不是象山」真相曝光 在地人喊：等10年了

生活中心／彭淇昀報導

北捷淡水信義線（紅線）是北市重要樞紐之一，有網友好奇，為何信義線最後一站象山代號不是R01而是R02。貼文曝光後，不少在地人解答「後面還有一站」、「還在蓋哦」。

台北捷運淡水信義線（紅線）的起／終點不是象山。（圖／翻攝自台北捷運）

有網友在Threads上發文，表示自己不是台北人，搭捷運時發現「淡水信義線最後一站象山代號不是R01而是R02」，讓他相當納悶。

貼文曝光後，吸引近30萬次瀏覽，不少網友熱心解答，「廣慈／奉天宮站是R01還在蓋哦」、「因為象山站還會再延長一站，R01廣慈/奉天宮站，所以象山站的代碼會是R02」、「廣慈/奉天宮站才是R01，我從國中等到大學畢業」、「大家說的最後那一個站，據說結合了所有捷運建造過程中所遇到的各種難題，所以蓋得非常慢」、「就是信義行政中心要搬去的地方，只是還在蓋」。

被稱為「史上最具挑戰性」的台北捷運工程之「信義線東延段」，全長約1.42公里，自象山站（R02）尾軌東端向東延伸至福德街的廣慈／奉天站（R01），僅設一站，工程自2016年10月17日開工，至今剛好滿10週年。

至於為何會蓋那麼久？根據台北市捷運局表示，廣慈/奉天宮站到象山路段位在「四獸山」山腳，地質結構不佳，表面是軟爛如泥的土層，但10公尺以下卻又是堅硬無比的岩盤，因此施作不易；此外道路寬度狹窄，限縮了大型機具施作空間，加上當地民生管線老舊複雜，遷移作業繁複耗時又費工，進度才會如此緩慢。

