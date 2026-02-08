北捷紅線真正起點站「廣慈奉天宮」即將通車 列車連7天延後進站





台北捷運路網圖再添一站！台北捷運公司表示，因應信義線東延段系統穩定性測試，淡水信義線2月7日起連續7天，部分列車到站時間將與原先時間差距1至2分鐘，因測試期間列車將改由「廣慈/奉天宮站」發車，才影響到到站時間，並呼籲乘客們注意候車前置時間。

台北捷運公司指出，信義線東延段屬既有營運路線的延伸，測試期間列車將改由廣慈/奉天宮站發車，但車站不開放上下車，列車抵達象山站後將執行清車作業，請旅客配合。

台北捷運公司提醒旅客，可以參考捷運公司臨時網頁及車站公告的「信義線東延段穩定性測試期間淡水信義線時刻表」，或可多加利用「台北捷運Go」App，透過「動態資訊」頁面選取車站，即時查詢各站列車到站時間，提前規劃行程並預留候車時間，避免影響上班就學通勤或轉乘時間，測試期間造成不便，敬請見諒。

其實淡水信義線起點站為R01「廣慈／奉天宮站」，該段工程自2016年10月動工，採地下化方式向東延伸至福德街一帶，雖全線長度僅約1.4公里，卻歷時近10年才逐步完成。

北捷曾指出，信義線東延段施工難度是「史上最難」，主因在於端點車站需兼顧既有營運需求，導致開挖規模大幅增加，幾乎是萬大線、環狀線中運量標準車站的2倍。不僅施工範圍廣、深度深，最深開挖更下達約10層樓，加上路線延伸至四獸山山麓，地質條件相當複雜，從淺層軟弱黏土到深層硬岩，導致工程期不斷拉長。

這項自2016年動工的工程至今恰好屆滿10週年，而根據北捷先前公告，R01廣慈/奉天宮站有望於今年第一季正式通車。

