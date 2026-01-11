北捷紅線起點不是象山？在地人揭真相 喊：等10年了

有一名網友在社群平台發文表示，在搭乘捷運淡水信義線時，竟發現終點站的象山站編號是「R02」而不是「R01」，令他感到相當疑惑。（示意圖／翻攝自photoAC）





有一名網友在社群平台發文表示，在搭乘捷運淡水信義線時，竟發現終點站的象山站編號是「R02」而不是「R01」，令他感到相當疑惑。對此，有不少網友在留言區熱心解答他的問題，也道出這條路線為何蓋了整整10年的真相。

捷運象山站為何不是R01？

原PO在Threads發文表示，自己不是台北人，想問一下大家「為何淡水信義線最後一站象山代號不是R01而是R02？」對此，有不少網友熱心回覆「廣慈／奉天宮站是R01還在蓋哦」、「因為象山站還會再延長一站，R01廣慈／奉天宮站，所以象山站的代碼會是R02」、「大家說的最後那一個站，據說結合了所有捷運建造過程中所遇到的各種難題，所以蓋得非常慢」。

工程難度堪稱「史上最難」

不過，這麼一段看似不長的捷運延伸工程，從2016年10月17日開工，一蓋就是整整10年，讓不少民眾好奇「到底卡在哪？」對此，台北市捷運局曾經發布影片說明，直言這段工程難度堪稱「史上最難」。

位於四獸山山腳下的「廣慈／奉天宮站」，地質條件相當特殊，呈現罕見的「上層鬆軟、下層堅硬」結構。地表下方土層鬆散如泥，一旦向下開挖，10公尺以下卻立刻遇上堅硬岩盤，使得施工時無論是挖掘深度控制，或是支撐結構設計，都必須反覆調整，工程風險與技術門檻大幅提高。

不只地下狀況棘手，地面環境同樣充滿挑戰。該路段位處開發成熟的舊市區，道路狹小、空間受限，大型機具難以進場操作。地下則遍布年代久遠、交錯密集的民生管線，每一項遷移與保護工程都必須小心翼翼，光是管線調整就耗費了大量工期。

通車時間點曝光

所幸，這條「馬拉松式」工程終於迎來曙光。依照北捷先前規劃，R01廣慈／奉天宮站預計於2026年第一季正式通車，屆時將進一步完善紅線路網，也有助於提升整體交通便利性。

