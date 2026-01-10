北捷紅線起點站不是象山！ 在地人：R01等10年還在蓋

台北市 / 綜合報導

不少人在搭台北捷運 信義線 時會注意到，象山站是起點，也是終點，不過代號竟然是R02而不是R01。

網友驚訝發文表示，其他路線的起點與終點代號都是01，難道象山站不是真的起始點嗎，貼文一出不少在地網友給出解答，真正的起終點站R01是廣慈奉天宮站，有網友說從國中等到大學畢業，廣慈奉天宮站都還沒蓋完，對此北捷曾經表示，因為廣慈奉天宮站位在「四獸山」山腳，地表都是軟爛土層，10公尺底下又是堅硬無比的岩盤，所以才蓋這麼久 還在蓋 。

