北捷紅線「其實還有一站」？ 台北人苦等10年揭內幕：終於蓋好了

根據北捷先前公告，R01廣慈/奉天宮站有望於今年（2026年）第一季正式通車。圖為台北捷運淡水信義線。聯合報系資料照片

台北捷運淡水信義線（紅線）貫穿雙北精華地段，年運量高達1.3億人次，僅次於板南線，是許多通勤族的日常。不過，近期有網友搭乘時發現一個「數字怪象」，明明已經搭到終點站象山，但車站編號卻是「R02」，那傳說中的「R01」究竟去哪了？貼文引發熱議，也釣出許多在地人無奈揭露這條路線「難產10年」的辛酸真相。

原PO在Threads發文表示，搭捷運時無意間發現紅線南端的終點象山站，編號並非一般認知的R01開頭，而是R02，這讓他相當困惑，好奇消失的第一站到底是什麼神祕車站。貼文曝光後吸引近30萬人次瀏覽，大批信義區在地人紛紛跳出來解答，直言「R01沒有消失，只是還在蓋」、「真正的起點是『廣慈/奉天宮站』」、「這站真的蓋超久，我從國中等到大學畢業都還沒通車」。

究竟為何短短一段延伸路段，會耗時長達10年？台北市捷運局曾發布影片揭露工程背後的「地獄級難度」。原來，「廣慈/奉天宮站」位於四獸山腳下，地質條件極端惡劣，呈現詭異的「上軟下硬」結構，淺層土壤軟爛如泥，深達10公尺以下卻是堅硬岩盤，導致挖掘與支撐作業困難重重。

此外，該路段周邊屬於發展成熟的舊市區，道路幅員狹窄，大型工程機具難以進駐施展，地底下更埋藏著錯綜複雜且老舊的民生管線，光是遷移管線就耗費大量時間與人力。種種不利因素疊加，使得這段工程被形容為捷運建造史上的超級難題。

這項工程自2016年動工，至今恰好屆滿10週年。好消息是，這場漫長的等待終於看見盡頭，根據北捷先前公告，R01廣慈/奉天宮站有望於今年（2026年）第一季正式通車。屆時，紅線的編號拼圖將終於完整，信義區的交通網絡也將隨著信義行政中心的搬遷進駐而更加便利。

