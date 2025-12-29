北捷納入「無差別攻擊」演習！跨年42小時不收班 五大轉運站增派保全備戰

台北捷運車站安全裝備升級。（翻攝自台北捷運官網）

隨著跨年倒數計時，台北捷運公司進入最高警戒狀態。為了確保百萬跨年人潮的安全，北捷今年特別針對「無差別攻擊」強化演練，並將首度祭出「伏暴鋼叉、盾牌」進駐重點車站。此外，北捷宣布將於114年12月31日晨間起，展開連續42小時不收班的疏運任務，全力投入跨年維安與交通接駁。

維安升級：全面防堵無差別攻擊、防禦神器進駐

遭遇突發威脅，保命關鍵三步驟。（翻攝自台北捷運官網）

面對近年大眾運輸安全議題，北捷自12月21日起已動員全系統117個車站，密集進行「無差別攻擊危安演練」。未來各站將維持每週演練一次，提升應變速度。

跨年當晚，維安設備將全面「武裝」。北捷透露，在各大重點管制車站的指揮中心，已配置包括防禦盾牌、防禦鋼叉及伏暴魔束帶等防護裝備。同時，若發生多區域火災或複合式異常狀況，將直接視同「危安事件」啟動最高等級SOP處置。

五大車站加派兵力：保全巡檢頻率倍增

為了杜絕監控死角，跨年夜將由行控中心指派「專人專監」重點車站監視器。在人潮最密集的五大核心車站——台北車站、中山站、西門站、忠孝新生站及市政府站，每日將額外增派5名保全人力，配合車站站長進行高頻率巡邏，嚴防任何突發狀況。

疏運攻略：連續42小時不收班、板南線2分鐘一班

在疏運計畫方面，北捷將自114年12月31日6時起，一路營運至115年1月1日24時（小碧潭及新北投支線除外）。

板南線： 最短班距縮短至2～3分鐘。

淡水信義線： 最短班距3分鐘。

貓空纜車： 延長營運至凌晨2時，直到人潮疏運完畢。

避開人擠人！官方推「2線進場、3線離場」口訣

為避免市政府站與台北101/世貿站因過度擁擠發生推擠意外，北捷呼籲旅客掌握「2線進場、3線離場」原則：

進場： 利用板南線、淡水信義線。

離場： 避開市府站及101站，改利用板南線、淡水信義線或松山新店線。

此外，捷運市政府站、台北101/世貿站、國父紀念館站及象山站將設置「緊急醫護站」與「博愛優先通道」，並擴大淨空緩衝區，確保幼童、長者與孕婦的搭乘安全。

