北捷維安升溫加強熱點巡邏 綠營立委議員齊聲呼籲守護市民安全

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

台北捷運甫發生震驚社會的隨機傷人事件，隨後三峽地區也傳出男子持雙刀追砍攻擊案件，一連串暴力行為引發社會高度不安。立法委員蘇巧慧對此高度關切並公開發聲，呼籲民眾第一時間保持冷靜，並以官方發布的正確資訊為主，切勿在社群媒體散播未經證實的訊息，更不要前往現場圍觀，以免影響警方迅速釐清案情。

針對維安應變機制，新北市議員廖宜琨表達強烈憂慮，強調公共安全絕對沒有妥協空間，接連發生的暴力行為已讓市民心中充滿恐懼。廖宜琨建議市府與警方務必全面加強巡邏與應變，特別是在學校、捷運站、市場及人潮聚集處，應全力建立更嚴密的防護網，積極守護市民的生命安全，不讓暴力陰影擴散。

議員石一佑也指出，目前警政署已指示全國各鐵路站、航空站加強戒備，新北警力也同步在各捷運站、轉乘樞紐及人潮熱點提高巡邏頻率，強化維安作為。她特別提醒市民朋友，出門在外務必隨時留意身邊的異常狀況，若遇突發案件應尋求安全處避難，確保在搭乘大眾運輸工具時能安心通行。

面對隨機攻擊案造成的社會震撼，議員彭佳芸痛心表示這是一個極度不平靜的夜晚。她除了對不幸往生者表達深切哀悼，也號召大眾共同為還在接受救治的傷者祈福，希望所有人都能早日平安康復。彭佳芸強調，隨機暴力案件對社會信任傷害極大，市府除了強化警力部署，更應主動檢討社會安全網，透過積極作為來安撫民眾的不安與恐懼。

目前警方已介入並控制現場，相關單位正全力協助傷者與處理後續事宜。多位綠營民代紛紛透過實際行動與發聲，要求新北市政府相關局處應持續優化安全應變流程，並提高各交通要點的應變整備等級。廖宜琨進一步呼籲，市民近期若發現可疑人士應立即撥打110報警，透過警民合作守護安心的日常，讓每位市民都能擁有一條平安回家的路。

照片來源：新北市議員石一佑臉書翻攝

【文章轉載請註明出處】