北捷緊急增訂新規！即日起禁戴防毒面具、頭盔進站 違者拒載並報警

27歲嫌犯張文在北捷隨機殺人，戴防毒面具扔擲煙霧彈及持刀攻擊民眾，最終墜樓身亡，共造成4死11慘劇。（圖／林冠吟攝）

27歲嫌犯張文19日在台北市中心台北車站和中山商圈犯下隨機殺人慘案，造成4死11傷（含張文）悲劇，他最終墜樓身亡，引發社會恐慌。對此，台北捷運公司今（24）日宣布，已正式增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」，即日起實施，無故配戴防毒面具或頭盔等，經勸導未改善一律拒絕運送。

北捷今日晚間在官方網站公告，為了維護捷運系統安全和乘車秩序，並兼顧大多數旅客權益，增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」。即日起旅客若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具恐攻、武裝態樣等，經站務人員勸導仍未改善，將依規定一律拒絕運送。

若旅客依舊拒絕配合改善，北捷可依《臺北捷運系統旅客須知》第7點第2款規定拒絕運送，站、車人員並得視情節會同警察人員，強制或護送其離開車站、列車或大眾捷運系統區域；另外，無正當理由攜帶空氣呼吸器、防毒面具等情形，將通報警方並予以記錄。

但北捷也補充說明，他們尊重多元文化與個人裝扮意願，包括戲服、布偶裝和Cosplay等，原則上仍比照一般乘客進站及乘車相關規範辦理，不另設限制。北捷旅客須知中增訂的「旅客進站裝扮應行注意事項」，詳細內容可至官網查詢。

回顧張文在台北市一連串恐怖攻擊，警方調查指出，張文自19日下午15時48分起連續縱火，16時59分穿著雨衣並攜帶汽油彈進入台北地下街，戴上防毒面具後，短短4分鐘內丟擲約20顆煙霧彈與汽油彈，造成民眾竄逃。17時27分張文快速變裝混入人群，轉往中山地下街方向，隨後在中山站外路口扔煙霧彈和持刀攻擊民眾，在逃入誠品生活南西店攻擊民眾，最終墜樓身亡。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

