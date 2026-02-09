北捷縱火案3小時內逮捕嫌犯 蔣萬安：3次危安演練展現成果

台北捷運昨天(8日)發生連續縱火案，台北市長蔣萬安今天(9日)對此表示，他要肯定北市警察局、消防局、北捷等第一時間即刻啟動「聯防機制」，3小時內即刻逮捕嫌犯到案，他認為這是近期3次危安演練，充分展現提升應變的具體成果。

台北市警消8日上午11時53分獲報，北捷大安森林公園站男廁有人在內燃燒雜物，立即派員到場，所幸無人傷亡；緊接著下午1時59分警消再接獲通報，指北捷善導寺站男廁有人燒雜物，捷運站人員自行撲滅。

廣告 廣告

針對北捷發生連續縱火事件，但3個小時內便逮捕嫌犯，台北市長蔣萬安9日出席「與里長有約」活動受訪時表示，他要特別肯定包括警察局、消防局、北捷等第一時間緊急應變處理，並將嫌犯逮捕到案，他認為這是去年1219北車攻擊事件後，北市府啟動3次強化危安應變演練後，具體展現提升應變作為的成果。蔣萬安說：『(原音)第一時間啟動聯防機制，也鎖定嫌犯，在3個小時內即刻逮捕嫌犯，所以近期的3次強化危安演練，也確實讓我們整體危安應變，在這次展現充分的具體成果。』

另外，中職新賽季3月底即將開打，目前賽程場地尚未正式公布。但中職會長蔡其昌向北市府喊話，表示「大巨蛋是為棒球而生的場地」，沒道理場次越比越少，呼籲台北市政府盡速給予聯盟正向回應。蔣萬安則表示，根據體育局向他回報，大巨蛋這次的預排場次比去年多，周末場也沒變少。