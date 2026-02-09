北捷縱火案3小時內逮捕嫌犯 蔣萬安：3次強化危安演練展現成果

台北市長蔣萬安出席115年度市長與里長有約表示，北捷8日的兩件縱火案快速逮捕嫌犯，展現近期3次危安演練的成果。(記者陳逸寬攝)

〔記者何玉華／台北報導〕台北捷運大安森林公園站、善導寺站的男廁，昨天發生2起縱火案，嫌犯很快就被逮捕，台北市長蔣萬安今(8)天表示，近期3次強化維安演練，充分展現具體成果。

北捷大安森林公園站、善導寺站的男廁，昨天上午11點、下午2點接連發生縱火案，警方循線逮到涉案的73歲曾姓老翁，查出他曾是台中市神岡「大夫第」重劃自救會成員，他與多位不願參加重劃的地主四處陳情未果，昨天跑到台北連續縱火，要藉此引起社會各界關注他的陳情訴求。

廣告 廣告

蔣萬安今天出席南港區市長與里長有約座談，會前被問到此事時，他表示，警察局、消防局、捷運公司等單位第一時間緊急應變處理，即刻啟動聯防機制，也鎖定了嫌犯，並且在3個小時內逮捕嫌犯到案。他認為，近期的3次強化維安演練，確實提升了整體的維安應變，也在這一次充分的展現具體成果。

【看原文連結】

更多自由時報報導

北捷連續縱火動機曝光 73歲翁曾是神岡大夫第重劃自救會成員

又是捷運中山站！大批警力緊急動員 全因他胸前插著1把水果刀

北捷廁所今天連2起火警 縱火犯被逮帶回偵辦

向親中勢力說NO！要高市早苗撤「台灣有事說」 中道岡田克也落選

