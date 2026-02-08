北捷縱火犯「台大、留日高學歷」 重劃淪無家可歸！曾喊過年也要跟他拚了

犯嫌涉嫌連續在北捷兩站縱火後，遭中正警一分局員警逮捕。讀者提供



今天（2／8）台北捷運大安森林公園站、善導寺站接連傳出2起火警，都是在男廁中傳出火煙，由於監視器清出拍下，因此循線逮捕72歲曾姓老翁，經查，曾翁從台中北上表達訴求，與台中神岡區大夫第自辦重劃區有關。曾翁也多是登上新聞反對重劃，他是台大外文系畢業，又前往日本留學，是國內知名的圍棋書籍編譯作者，為了保護祖先留下來的家園，他曾喊出「過年也要跟他拚了」。如今，在農曆過年前一周，曾翁犯下公共危險的罪行，也讓人不勝唏噓。

根據了解，曾翁拒絕納入市地重劃，加入自救會至少超過14年，期間數度遭到不明人士威脅，為了保護祖先留下的家園，曾翁也留下請願書，請求台中市政府將其土地由重劃區中剃除。

事實上，2024年監察院就已糾正台中市政府，認定台中多處自辦市地重劃案糾紛頻傳，不僅忽視不同意者之意見，更缺乏公益性與必要性的審慎評估。

2024年10月監察委員施錦芳、高涌誠公布調查報告，指出台中市的黎明（單元二）、辰億、弘富、大夫第等自辦市地重劃案更是糾紛頻繁，問題層出不窮，所涉及重劃案，僅考量同意比率，忽視不同意者的意見，且缺乏公益性與必要性的審慎評估。重劃計畫書的內容過於簡略，開發公司的定位及管理缺乏明確規範，因此調查報告，並對內政部及台中市政府提出糾正。

台中市神岡區大夫第自辦市地重劃區會員大會。翻攝台中市私立黎明幼兒園臉書直播

另外，曾翁也曾受訪表示，重劃會利用人頭地主成立掌控主導權後，強迫地主參與重劃，他數度遭到黑道恐嚇甚至攻擊。甚至，重劃會居然還是可以透過市政府發文給住戶「要求協商」，若協商不成就提起訴訟，曾翁痛批市府根本變成重劃會的幫兇，住戶不斷陷入被告、跑法院的恐慌中，若敗訴就會無家可歸。

大夫第重劃區屬自辦市地重劃開發案，重劃範圍於2011年6月由市府核定後確定，該區地主總計317人，其中小面積地主共103人，市府於審核時依《獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法》規定，不計入小面積地主同意人數，扣除後該重劃區仍取得過半地主同意，因此市府核准辦理重劃。2013年間，因部份地主反對重劃，市府曾於2013年7月暫緩核定該重劃區工程設計預算書圖，直到2014年7月18日才予以核定。

台中神岡大夫第市地重畫案，監察院糾正原因？

一、 缺乏公益考量：僅依據私有土地所有權人及其面積超過半數以上之同意，作為核准的唯一考量，至於是否符合公益性、必要性，以及是否適當與合理，均未見有相關評估與審查。

二、 資金龐大、計畫簡略：均涉及龐大的資金需求，然而送交台中市政府核定之重劃計畫書卻過於簡略，缺乏完整財務評估與詳細成本分析，增加財務風險與執行過程中的潛在爭議。

三、 「自辦」一詞淪為話術：案件普遍為開發成本盈虧自負，實際上卻造成重劃盈餘全歸開發公司所有，不僅違反獎勵土地所有權人自行辦理市地重劃之立法意旨，更讓「自辦」一詞淪為話術。

四、 監督機制幾無：相關監督機制未臻完備，甚至把自辦市地重劃業務導向私法自治之私法事件，造成有異議之民眾只能循民事途徑解決。

五、 不符合正當行政程序：現行都市計畫相關法令，並無優先實施自辦市地重劃之法源依據，亦未規定應以公開方式舉辦聽證，不符正當行政程序之要求。

