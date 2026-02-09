北捷縱火迅速逮捕嫌犯 蔣：3次演練展成果

台北市長蔣萬安。（圖／東森新聞）





放眼2026，蔣萬安拚連任，諸多市政議題有待解決，好比現在中職會長蔡其昌喊話，大巨蛋是為棒球而生。對此，蔣萬安強調，預排場次比去年多，週末場次也沒有變少。

要讓每一位里長有最深的參與感，台北市長蔣萬安的貼心，或許也得到基層的心。台北市長蔣萬安：「我們做對的事情，堅持對的事情，也希望跟里長們攜手合作，我們站一起作伙拚，這樣好不好好。」

有了這樣的喊聲，蔣萬安想要守住2026並不難，但考驗全都在市政當中，2／8北捷發生縱火案，嫌犯三個小時內逮捕，蔣萬安上緊發條，歸功過去三次的大規模演練。台北市長蔣萬安：「近期的三次強化維安演練，也確實提升了，我們整體的維安應變，也在這一次，充分的展現具體成果。」

嚴防相關事件不再發生，蔣萬安對演練細節琢磨很深，但要想鞏固2026，任何細節都會被放大檢視，例如大巨蛋為棒球而蓋，蔡其昌就喊話，應該增加場次。台北市長蔣萬安：「體育局有向我回報，大巨蛋這次的預排場次比去年多，週末場次也沒有變少。」

市政螺絲不可鬆，但作為首都市長，放眼全國的政治敏感題，那是不能不提，例如韓國瑜院長，針對國防預算面諫賴總統，這樣的政治動作蔣萬安很認同。台北市長蔣萬安：「我支持必要，而且合理的軍購案，那來厚植整體的國防實力，立法院也必須要實質審查，嚴格把關，所以我認同韓院長，也一向主張立法跟行政，必須進行有效的溝通。」

只是在拚市政之餘，黨中央卻不斷傾中，宛如2026不定時炸彈，現在卻傳出3月，鄭習會就要登場。台北市長蔣萬安：「兩岸交流就一定要，秉持對等尊嚴善意，跟互惠的原則來進行。」

對等尊嚴就盼鄭麗文中央要能做得到，否則任何細節，都可能為國民黨選情打上死結。

