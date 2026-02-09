北捷縱火驚魂！台中伯2日前曾嗆「去總統府抗議」 員警苦勸仍攔不住

記者林意筑／台中報導

曾姓老翁以乾稻草引燃火勢。（圖／翻攝畫面）

北捷昨（8）日傳出連續縱火案！來自台中的72歲老翁曾世源疑似因多次在台中陳情未果，才憤而北上在北捷內縱火，犯案10分鐘後即被警方逮捕，並依公共危險罪嫌送辦。據悉，曾世源為「台中市神岡區大夫第反重劃自救會」會長，先前曾揚言要到總統府抗議，本月7日時警方才剛去其住家安撫，未料曾翁仍北上縱火。

昨日中午時分，台北捷運大安森林公園站及善導寺站的男廁接連遭人縱火，經警方調閱監視器畫面循線調查，逮捕涉案的曾世源。經了解，曾世源來自台中市神岡區，因不滿土地被劃入「大夫第自辦重劃區」，於2014年時成立「台中市神岡區大夫第反重劃自救會」，並擔任會長，多年來他四處陳情、抗議及訴訟。

曾世源為「台中市神岡區大夫第反重劃自救會」會長。（圖／記者王乙徹攝影）

對此當地里長陳金地指出，由於曾世源認為當地是高速公路豐原交流道特定區，原有2條都市計畫道路要開闢，但中途業者提出要自辦重劃，不僅把公園等公共設施取消，且地主僅能分回75%的土地，讓曾世源覺得不公、不認同此重劃，希望政府能以都市計畫道路徵收。

曾姓老翁往捷運大安森林公園站廁所內，以攜帶乾稻草縱火。（圖／翻攝畫面）

據悉，北捷遭縱火10多天前，曾世源曾揚言要北上去總統府抗議，加上最高法院去年判決，自救會跟重劃會於今年2/26協調，但卻因故流會，曾翁得知後相當反彈，陳金地便會同警方前往曾翁住家安撫，未料勸說仍無果。警方則表示，曾翁平時情緒較不穩，且是獨居老人、沒有手機，兩天前警方前往曾翁住家拜訪、贈送物資時，曾翁表示想去抗議，沒想到他卻以縱火行為引發社會關注。

台中市政府表示，神岡區大夫第自辦市地重劃區訴訟案由法院審理中，該自辦重劃區已自2018年5月暫緩施工。自辦重劃依司法見解具高度私法自治，地主與重劃會發生爭議屬私權爭議，應循民事訴訟解決，市府尊重司法判決，立場絕不偏頗，依法保障地主權益。

