北捷翁要求身障者讓優先席 遭控拍照想網路公審

一名男子因為患有先天缺陷，左手腳掌只有一半，因此搭捷運時坐上優先席，卻被一旁老翁拍攝甚至po上網。（圖／東森新聞）





6日下午，台北捷運東門站，一名男子因為患有先天缺陷，左手腳掌只有一半，因此搭捷運時坐上優先席，卻被一旁老翁拍攝甚至po上網，大聲喝斥，要求他讓座，兩人一度在車廂內爭論不休。

要求讓位老翁vs.站務人員：「（剛剛在車上有發生什麼事情嗎），沒有說不能坐，台灣人在宣導這件事情，優先座沒有說，誰不可以坐，OK，也沒有違法問題。」

捷運月台上，老翁和站務人員爭論。全是因為，老翁在捷運車廂內和一名身障男子，因為優先席問題，發生口角衝突。當時男子從大安森林公園站上車，因為身體不舒服，坐上優先席，卻被一旁老翁要求離開，拿手機拍攝，甚至PO上網。事發就在6日下午，男子才剛上車，就被8旬老翁拿手機拍攝，上前制止後，老翁依舊不理會，還大吼說要找警察來，最後發現立場站不住腳，還想逃離現場。

身體不適坐優先席男子：「一開始還有躲開鏡頭，但他後面是一直對著我的臉拍，然後還上傳有在發布的動作，因為我已經跟他講說，請不要不能用我的照片，然後他還上傳到社群上，因為我找不到那個社群，我這幾天也很焦慮。」

身障者親友：「你為什麼可以坐博愛座，你那個只有手而已。」

男子也提供之前朋友幫他拍的影片，他脫掉鞋襪，露出腳掌，只有一般人的二分之一大，手部也有同樣狀況，他說因為先天缺陷，當天已經整天久站，需要休息卻被阻止，非常無奈。民眾：「不管他看得出來還是看不出來，他有需要坐就讓他坐，我覺得還是有必要設優先席，因為看到是優先席，就不好意思坐。」

民眾：「現在不是優先席都可以坐，年輕人有時候也會很累，身體不舒服，可以解釋一下可以坐。」

警方也再度呼籲，捷運優先席，凡是有需求的乘客都可以優先使用，如果遇到糾紛，可以立刻報案。

