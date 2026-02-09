北捷老鼠賴給乘客「鼠北秀」？議員批：蔣拖到「這時」就慘了！

論壇中心/綜合報導

台北市爆發漢他病毒死亡案例，日前更有民眾拍下北捷車廂內有老鼠爬竄，但隸屬於蔣萬安市府轄下的台北捷運公司，卻聲稱是「旅客背包竄出」，遭網友狠酸是「鼠北秀」。對此，民進黨台北市議員洪健益質疑，整件事情不但有國民黨議員跳出來護航蔣萬安，連北捷都在幫蔣萬安說話，呼籲北捷把影片拿出來，並預言蔣萬安再拖下去，會傷到自己選情。

大安區爆發「安鼠之亂」引發民眾不安，也讓北市鼠患引起關注，洪健益在《台灣向前行》節目中質疑，北捷要幫蔣萬安說話「就把影片拿出來」，證明從旅客的背包跑出來，不要找藉口。而蔣萬安上任三年，從台北捷運、到國民黨議員聲稱「是因前市長柯文哲任內把所有滅鼠預算全部砍掉」，很不負責任。

洪健益再問蔣萬安，捷運密度最高的是台北市，所有裝備、預算最多的也是台北市，「為什麼會造成這樣」。整件事情蔣萬安無法避重就輕，應馬上開記者會告訴市民要怎麼做，而台北市4月開議，這個絕對是爐主案子，若蔣萬安現在不處理，到4月也沒辦法躲、對台北市民無法交代「對蔣萬安的選情絕對有很大影響」。





