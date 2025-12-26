北捷聖誕夜驚魂！北門站男子車廂發狂乘客「推擠逃命」 警方說明了

北門站男子車廂發狂乘客推擠逃命。圖／翻攝threads

台北捷運聖誕夜上演驚魂記，一名男子在捷運車廂情緒失控大叫，不停拿雨傘敲打車窗，乘客誤以為又傳出攻擊事件，嚇得往其他車廂逃竄，場面有如電影《屍速列車》真實上演，其中一名77歲婦人在逃跑中跌倒送醫。警方表示，該男子因遭其他旅客不慎碰撞情緒激動，並未涉及攻擊事件。

距離19日張文攻擊案後僅7天，大眾仍未走出陰霾之際，台北捷運25日晚間8時許又傳出突發狀況，讓上百位民眾驚慌逃竄。

有網友在Threads上描述當時情景，表示看見一名男子在松山新店線列車上，不停拿著傘咆哮、敲打車窗，同車廂民眾嚇得狂奔到其他車廂高喊「趕快下車」，恐慌情緒瞬間感染所有人，不少人落下個人物品，紛紛推擠下車，其中還有一名7旬婦女不慎跌倒，遭工作人員送醫。

相關畫面可見，車廂內遺留下鞋子、雨傘、手機、後背包、行李箱等個人物品，飲料灑滿地板，印上一個個鞋印，可以明顯感受到旅客當時有多驚慌

消息曝光瞬間掀起網友熱議，有人形容北門站大逃竄場景有如電影《屍速列車》中遭喪屍追殺，乘客不斷推擠逃命，相當恐怖，也有人說有如張文事件再次上演。

台北捷運公司發布新聞稿說明，表示松山新店線1列往松山方向列車，有旅客在晚間8時32分在北門站進站前，按壓車廂上的對講機，反映疑似有旅客發生爭執，行控中心立即通報110、119及捷運警察。一名男性與同行母親於北門站下車，母親向趕至月台的站長澄清，因兒子遭其他旅客不慎碰撞，因而情緒激動。

北捷表示，確認原因後立即請行車專員對車廂進行安撫廣播，並由捷警、轄區員警及救護人員到站處理，同時呼籲旅客若在捷運系統內見其他旅客任何異常行為，請保持冷靜勿驚慌，留意自身安全，撥打110、119或通知車站人員、行車專員或行控中心，或是利用台北捷運AI智慧客服通報。此外，旅客遺留在車廂的物品，後續將送回北門站待領7天。

警方表示，到場後確認狀況，並將該名男子與母親護送出站，避免再度引發騷動，全案並未涉及任何攻擊行為。捷運警察隊指出，將針對捷運站出入口、月台及地下街等人潮密集區域加強安全維護與巡邏、提高見警率，確保旅客搭乘安全。



