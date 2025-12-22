北捷英雄余家昶以身擋刀 80歲母淚崩：為他驕傲卻痛徹心扉

北捷捨身擋刀的死者余家昶母親，難掩心痛情緒。翻攝鏡新聞

台北捷運中山站19日發生隨機砍人事件，釀成4死11傷的慘劇，其中，57歲的死者余家昶在危急時刻挺身而出，試圖制止嫌犯繼續傷害無辜民眾，卻不幸遭砍重傷，送醫後仍因傷勢過重不治，英勇殉身。他的義舉感動社會，也讓家屬陷入無盡哀痛。

據了解，余家昶老家位於桃園，家中80歲的母親在事發當下仍被家人刻意隱瞞噩耗。然而，平日極為孝順、每週必定返家探望、每日都會傳訊報平安的兒子，卻在事發後突然失聯，讓余母心中隱約浮現不安。直到隔日從電視新聞畫面中，看見「57歲余姓男子」罹難的報導，再怎麼不願相信，仍不得不面對失去愛子的事實，當場情緒潰堤、淚流不止。

余母雙眼泛紅、數度哽咽表示，兒子從小就跟著父親在忠烈祠工作，耳濡目染下培養出強烈的正義感與責任感。她曾反覆叮囑孩子，「做人要對社會有用，不要當壞人」，而余家昶也始終把這句話放在心上。鄰里間若有人起爭執，他總是第一個出面勸架、伸張公道。

得知兒子是在阻止嫌犯繼續砍人時挺身而出，最終付出生命，余母含淚說：「我以他為榮，他救了很多人，但我是當母親的，心真的很痛。」短短一句話，道盡身為人母的驕傲與撕心裂肺的不捨。

家屬也回憶，案發當天媒體大幅報導捷運發生攻擊事件，余家人焦急撥打余家昶電話，卻一次又一次轉入語音信箱，十多通未接來電，成了再也等不到回應的永別。最終等來的，是醫院通知命危的殘酷消息，讓全家瞬間崩潰。

目前余家人低調處理後事，盼外界給予空間，讓家屬在安靜中送別這位用生命守護他人的平凡英雄。余母也期盼，未來能讓兒子安奉忠烈祠，「這樣，他走得有尊嚴，我也會比較放心。」一句輕聲期盼，令人聞之鼻酸。



