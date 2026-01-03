北捷英雄余家昶告別式 國旗蓋棺、贈褒揚令狀致最高敬意

1219隨機傷人事件，在北車的攻擊中，挺身而出保護無辜民眾捨己救人的余家昶，他的告別式今（3）日舉行。現場除了家屬，總統府副秘書長何志偉、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等政要都出席，共同哀悼這位英勇公民。

台北市議長戴錫欽表示，告別式過程備極哀榮，總統府、台北市政府及桃園市政府均頒發褒揚令、褒揚狀，以表彰余家昶先生的無私義舉，告別式現場亦覆蓋台北市市旗及中華民國國旗，以示敬意。他透露，捷運公司董事長行跪拜禮，感謝余先生在危急時刻挺身保護民眾。

戴錫欽指出，之前在台北車站M7出口設立的「悼念英雄牆」上，民眾留下的紙條與花束等，將隨余家昶先生的大體一同火化，送他到西方極樂世界。

台北／黃子庭 責任編輯／蔡尚晉

