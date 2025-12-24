北捷英雄余家昶告別式1／3舉行 蔣萬安：不要影響家屬

北捷台北車站19日發生隨機殺人案，57歲的余家昶於北捷英勇阻擋嫌犯張文遭刺傷不治身亡。台北市長蔣萬安24日表示，他在慰問余家昶家屬時，他們有提到希望能保障隱私，不希望太為曝光，因此也希望外界在明年1月3日告別式時，不要揭露家屬隱私，留給家屬一個能夠寧靜哀悼余家昌先生的空間。

台北市長蔣萬安24日表示，他在向余家昶家屬慰問時，家屬希望低調並能夠確保隱私，不希望外界過多曝光或是露出，因此對於1月3號余家昶的告別式，也懇請外界不要露出家屬的畫面，留給家屬一個能夠寧靜哀悼余家昌先生的空間。（台北市政府提供／丁上程台北傳真）

蔣萬安24日下午親自主持維護公共安全督導會報，會中警察局、消防局、北捷等單位接續報告有關1219事件後續精進作為、1226高強度演練，以及今日的預演狀況。蔣於裁示階段表示，這幾天看到余家昶母親對外表達對於失去兒子感到痛苦，但也以兒子為榮；另外也對嫌犯的父母表達希望社會大眾能給他們一些安慰，這樣的胸襟和善良令人無比感動。

蔣萬安強調，余家昶挺身救人的英勇事蹟應該要永遠被記住，但他在與余家昶家屬當面表達哀悼以及慰問的時候，家屬有特別跟他提到，家屬希望低調並能夠確保隱私，不希望外界過多曝光或是露出。

蔣也提到，對於1月3號余家昶的告別式，也懇請外界不要露出家屬的畫面，留給家屬一個能夠寧靜哀悼余家昌先生的空間，「余家昶先生家屬想要保護自己家人的心，我們都能理解，也希望大家給予尊重。」

