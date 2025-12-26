北捷英雄余家昶家屬發聲！ 婉拒捐款「讓他的愛與勇氣延續社會」
▲ (圖/資料照片)
台北市 / 武廷融 綜合報導
北捷隨機攻擊事件中，57歲的余家昶在第一時間攔阻犯嫌張文，卻因傷勢過重不幸喪命，讓全台人民相當悲痛。余家昶的家屬今(26)日透過律師發表聲明，感謝各界關懷支持，但希望能夠尊重家屬個人隱私，勿再合成或散播余家昶及家屬照片。家屬也婉拒各界捐助，或以余家昶之名義向其他個人或公益團體為捐款，讓余家昶的愛與勇氣得以延續於社會每一個角落。
來自桃園的余家昶，在12月19日北捷隨機攻擊事件發生當下，遇見犯嫌張文投擲煙霧彈製造混亂及攻擊，奮勇挺身而出阻止張文，成功擋下更大的傷亡，卻在過程中不幸殞命。英勇行為令全台民眾動容，台北捷運也為余家昶設立悼念牆，許多民眾到場致意，現場也擺滿花束及感謝的卡片。
而余家昶家屬今日透過律師發表聯合聲明，表示事發以來受政府、社會大眾及各方關懷支持，家屬深感於心，也特此鄭重銘謝。社會各界藉各管道向家屬表達欲捐款慰問之意，但我國社會各界尚有其他弱勢或待需援助之個人及團體，如欲表達對於余家昶敬謝之意，家屬籲請得以余家昶之名義向其他個人或公益團體為捐款，讓余家昶的愛與勇氣得以延續於社會每一個角落。
另外，聲明中表示，事件迄今部分媒體以文字或影音曝光家屬姓名、相貌及各項余家昶身後事宜細節，已使家屬不堪其擾且嚴重侵害本人之個人隱私。敬告各方媒體朋友如有揭露上述事宜且侵害個人隱私情事，請立即撤除該等新聞報導或評論，以顧及受害者家屬情緒俾利撫慰傷痛。
家屬也強調，社會大眾基於感念余家昶見義勇為，自行合成余家昶及家屬照片，並於網路平台散布或公開，表達緬懷之意，家屬對此均甚為理解與感謝，但請顧慮家屬仍處痛失至親情緒尚未平復之際，特此籲請社會大眾勿再繼續合成製作或續為散布，謹表謝意。
余家昶身殞家屬回捐善款 桃市府：與家屬討論運用
「英雄擋住刀火」 北捷悼念牆緬懷余家昶 便條紙貼滿
感念余家昶捨命抵禦 民眾獻花.北捷將設悼念牆
余家昶妻女發5點聲明：停止合成家屬照片
[NOWnews今日新聞]27歲嫌犯張文19日在台北車站、中山商圈犯下震撼社會的隨機攻擊案，造成3名無辜民眾身亡，其中包括英勇擋刀的57歲余家昶，阻斷了張文後續以汽油彈攻擊，避免更大傷亡。而余家昶的遺...今日新聞NOWNEWS ・ 37 分鐘前 ・ 13
張文面相曝光！命理師分析歪嘴心機重、易搬弄是非：恐招人怨
2025年12月19日，台北捷運台北車站及中山商圈發生一起重大隨機殺人事件，27歲的張文持刀攻擊路人，造成4人死亡（含嫌犯）、11人受傷。根據警方調查，張文的攻擊行為並非一時衝動，而是經過長達一年的精心策劃，警方發現他在一年前購買了煙霧彈及其他裝備。警方正在追查其資金來源，試圖了解他如何籌集資金來實施這一系列暴力行為。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 103
知情人揭張文「個性強硬」 曝當保全離職原因
知情人揭張文「個性強硬」 曝當保全離職原因EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 31
張文哥哥悄現身北車悼念現場！茫茫花海藏親筆信 感謝余母：您將英雄帶來世上
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導27歲男子張文19日在台北市台北車站、中山商圈發動隨機殺人案，先以煙霧彈與汽油彈製造大量煙霧，引發現場民眾恐慌後，再持...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 34
七旬婦遭推擠摔傷！他搭捷運遭旁人擦撞 雨傘敲牆全車乘客奔逃
台北捷運又傳騷動事件，25日晚間8時33分，1名年約40歲男子搭乘捷運時，疑因恐慌症突然發作，導致他一時情緒激動，不斷對人高聲咆哮，還拿著雨傘敲打玻璃，眾人嚇得趕緊逃離車廂，過程中1名年約70歲老婦不慎摔傷，隨即被送往台大醫院救治，男子則經家屬安撫後返家休養。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 35
男星現身北車！聖歌祝福余家昶「哭成一片淚海」北捷曝悼念牆將做1改變
北捷英雄余家昶於12月19日遭遇張文攻擊不幸遇害，引發社會震撼。23日晚間，藝人夫妻宋達民、洪百榕現身台北捷運台北車站，於余家昶遇害地點獻唱聖歌，陪伴現場悼念民眾與捷運工作人員。今（24）日兩人也透過粉絲專頁發文，說明前一晚現身緣由。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 30 分鐘前 ・ 2
37歲老闆頸部遭砍 前員工逃亡近兩小時落網｜#鏡新聞
台中豐南街今天(12/24)上午九點多驚傳砍人命案！一名25歲張姓男子疑似與37歲的前雇主有糾紛，竟然持刀回來報復，砍傷前雇主的頸部後逃逸。警方展開追緝，大約兩個小時後在神岡將嫌犯逮捕歸案。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 11
季麟連讓謝龍介「開槍」造勢！周玉蔻氣炸：是有多蠢？台北才發生攻擊案
國民黨24日確定徵召黨籍立委謝龍介二度參選台南市長，昨（25）日台南軍系團體舉辦感恩餐會替他拉抬聲勢，國民黨副主席季麟連更親自送上「手槍」給謝龍介，預祝謝龍介旗開得勝，火力全開。雖然不是真槍，但季麟連居然在舞台上直接組裝，組好後遞給謝龍介說「開一槍」，謝龍介接到槍枝的當下表情似乎略顯尷尬，不過也將槍舉高響應，雖然事後活動人員也連忙補充說明這把手槍是「吉祥物」，然而資深媒體人周玉蔻就怒批，「是有多蠢三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 9
揚言殺更多人！誠品南西店被貼恐嚇紙條 中山警調監視器追查中
台北市1名27歲男子張文，19日在台北車站及誠品南西店發起攻擊行動，最後自己也墜樓身亡，釀成4死11傷的慘劇；25日晚上8時許，民眾前往誠品南西店現場獻花致敬時，瞥見柱子上張貼1張綠色紙條，內容是以英文書寫，張貼者揚言未來幾天將殺害更多的人，轄區中山分局已著手調查。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 2
余家昶家屬最新聲明曝！他「肉身擋刀」犧牲…盼讓愛、勇氣延續每個角落
北市從事金融業的資深理財專家余家昶，日前因下班，遭遇27歲男子張文在北捷犯隨機殺人，余當下以肉身擋刀，因捨命犧牲，才讓傷害未擴大，他的英雄事蹟，令各界讚揚並紛紛送暖，但余家人認為經濟狀況善可，婉拒相關捐款，今天（26日）再發最新聲明，重申社會各界尚有其他弱勢或需援助，如要表達謝意，可以余家昶名義向其他個人或公益團體為捐款，讓愛與勇氣得以延續於社會每一個角落。三立新聞網 setn.com ・ 33 分鐘前 ・ 1
台中豐原驚傳持刀傷人案！男遭砍傷左頸無生命跡象…凶嫌神岡落網
台中豐原區發生持刀傷人凶案，今日（24日）早上9時許，一名37歲陳姓男子在豐南街民宅遭熟人持刀砍殺，左頸部中刀，當場失去生命跡象，被緊急送醫搶救。警方調查，凶嫌是一名25歲張姓男子，與陳男有恩怨，張男犯案後逃逸，於中午11時在神岡區落網，詳細案發原因仍有待調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 177
張文租屋處冰箱有濃濃汽油味 警疑「這原因」縱火滅證
即時中心／張英傑報導27歲嫌犯張文持刀無差別攻擊民眾，造成4人死亡、11人受傷，震驚全台，張文犯案後隨即墜樓身亡，現場未留下遺書，實際犯案動機仍有待檢警進一步調查釐清，不過，警方搜索張文台北租屋處，發現屋內「不尋常」，聞到濃濃汽油味，冰箱內沒有任何物品，不排除張文可能曾經在屋子內製作汽油彈。民視 ・ 1 天前 ・ 1
到北捷、中山砍人「墜樓亡」！張文預謀「死亡劇本」關鍵平板曝
社會中心／綜合報導北捷台北車站與中山站周邊19日晚間驚傳連續暴力事件，一名27歲、因涉犯《妨害兵役治罪條例》遭通緝的張姓男子，先後在台北車站與中山站一帶投擲煙霧彈、持刀對不特定民眾攻擊，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，消息曝光後引發社會高度震撼。外界關注張男是否早已預謀犯案，警方最新調查也出現關鍵進展。民視 ・ 1 天前 ・ 2
北車、中山砍人後「疑畏罪墜樓亡」！張文掉落「神秘筆記本」成破案線索
社會中心／巫旻璇報導台北捷運台北車站與中山站於19日傍晚發生駭人隨機攻擊事件，震撼社會。27歲嫌犯張文先在北車捷運M7出口投擲煙霧彈製造混亂，隨後持長刀攻擊路人，之後一路轉往中山站及誠品南西商場繼續行凶，最終造成人4死亡、7人受傷。張文犯案後闖入誠品南西，於館內5樓墜落，緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。警方指出，目前已擴大調閱沿線監視器影像，全面還原張姓嫌犯的行動軌跡，並掌握其自中正區租屋處出發，於下午5時左右抵達台北車站地下街並犯案的動線。此外，警方也在現場發現張男遺落的筆記本，已交由鑑識人員進行分析，同時對其隨身手機展開解鎖與調查作業，以進一步釐清犯案背景與動機。民視 ・ 1 天前 ・ 1