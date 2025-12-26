北捷英雄余家昶家屬發聲！ 婉拒捐款「讓他的愛與勇氣延續社會」

▲ (圖/資料照片)

北捷隨機攻擊事件中，57歲的余家昶在第一時間攔阻犯嫌張文，卻因傷勢過重不幸喪命，讓全台人民相當悲痛。余家昶的家屬今(26)日透過律師發表聲明，感謝各界關懷支持，但希望能夠尊重家屬個人隱私，勿再合成或散播余家昶及家屬照片。家屬也婉拒各界捐助，或以余家昶之名義向其他個人或公益團體為捐款，讓余家昶的愛與勇氣得以延續於社會每一個角落。

來自桃園的余家昶，在12月19日北捷隨機攻擊事件發生當下，遇見犯嫌張文投擲煙霧彈製造混亂及攻擊，奮勇挺身而出阻止張文，成功擋下更大的傷亡，卻在過程中不幸殞命。英勇行為令全台民眾動容，台北捷運也為余家昶設立悼念牆，許多民眾到場致意，現場也擺滿花束及感謝的卡片。

而余家昶家屬今日透過律師發表聯合聲明，表示事發以來受政府、社會大眾及各方關懷支持，家屬深感於心，也特此鄭重銘謝。社會各界藉各管道向家屬表達欲捐款慰問之意，但我國社會各界尚有其他弱勢或待需援助之個人及團體，如欲表達對於余家昶敬謝之意，家屬籲請得以余家昶之名義向其他個人或公益團體為捐款，讓余家昶的愛與勇氣得以延續於社會每一個角落。

另外，聲明中表示，事件迄今部分媒體以文字或影音曝光家屬姓名、相貌及各項余家昶身後事宜細節，已使家屬不堪其擾且嚴重侵害本人之個人隱私。敬告各方媒體朋友如有揭露上述事宜且侵害個人隱私情事，請立即撤除該等新聞報導或評論，以顧及受害者家屬情緒俾利撫慰傷痛。

家屬也強調，社會大眾基於感念余家昶見義勇為，自行合成余家昶及家屬照片，並於網路平台散布或公開，表達緬懷之意，家屬對此均甚為理解與感謝，但請顧慮家屬仍處痛失至親情緒尚未平復之際，特此籲請社會大眾勿再繼續合成製作或續為散布，謹表謝意。

