北捷英雄余家昶擋刀殞命！8旬母接死訊淚崩 心碎仍堅定喊：「以他為榮」

近日北捷爆發隨機砍人案，當時英勇上前攔阻的余家昶，卻不幸殞命張文刀下。他挺身而出的勇氣，讓許多網友感動，台北市長蔣萬安也承諾將設立紀念碑。余男年逾80歲的老母親今得知兒子死訊後十分悲痛，即便心碎仍堅定表示「以他為榮」。

北捷爆發隨機砍人案，當時英勇上前攔阻的余家昶，卻不幸殞命張文刀下。（圖／蔣萬安臉書）

余家昶年邁的母親得知噩耗後，悲痛萬分，整日以淚洗面，難以接受孩子居然再也回不了家的事實。家人表示，余家昶從小就十分孝順，性格耿直、勇敢且富有正義感。家屬透露，案發當天得知台北車站出事，擔心天天通勤的余家昶可能發生危險，當下立刻撥打數通電話，但皆無人接聽，誰知隨後便傳來不幸的消息。

余家昶的母親悲痛地表示，他從小就跟著父親在忠烈祠工作，極富正義感，小時候就很講義氣，打架常常跑第一，如今遭遇不幸，但他挺身而出的義舉拯救了更多生命，阻止了可能更大規模的屠殺。余母心痛卻仍堅定地說：「身為一個母親，心真的很痛、很痛，但我仍以他為榮、為他感到驕傲。」

