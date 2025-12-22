北捷英雄余家昶犧牲！8旬母最後才知兒死訊 桃市府申請入忠烈祠

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

27歲的妨害兵役通緝犯張文19日先後在捷運台北車站和中山商圈丟擲多顆煙霧彈，並持長刀隨機砍殺民眾，釀成4人死亡、11人受傷。其中在北車地下街英勇上前攔阻張文攻擊的57歲余家昶，遭到刺殺身亡。余男年逾80歲的老母親今（22）日得知兒子死訊後淚流滿面，但仍堅定表示「以他為榮」；除了台北市長蔣萬安承諾將為其設立紀念碑外，桃園市府今日表示，將向內政部申請入祀忠烈祠。

在北車地下街英勇上前攔阻張文攻擊的57歲余家昶，遭到刺殺身亡。（圖／翻攝畫面）

桃園57歲余家昶在北車遇見正在發動隨機攻擊的張文，隨即挺身而出、英勇上前攔阻，卻不幸殞命張文刀下。余家昶年邁的母親得知愛子死訊後，悲痛萬分，整日以淚洗面，難以接受孩子再也回不了家的事實。余家昶的母親悲痛地表示，他從小就跟著父親在忠烈祠工作，極富正義感，雖然遭遇不幸，但挺身而出的義舉拯救了更多的生命，阻止了後續更大規模的屠殺。她心痛卻仍堅定地說：「身為一個母親，心真的很痛、很痛，但我仍以他為榮、為他感到驕傲。」

台北市長蔣萬安表示，為表彰余男義行，台北捷運公司將在捷運站內找尋適合地點，為其設置紀念牌，並提及有在應變會議中討論後續傷亡者補償機制和相關保險理賠，對於余男的義行，北捷將提供500萬元保險理賠，北市府也將根據「台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例」，再給600萬元撫卹金。

桃園市府也將向內政部提出入祀忠烈祠的申請，不過仍尊重家屬意願，即使此起事件發生在台北，若余男家屬需使用桃園市公立殯葬設施，也會協助減免。

