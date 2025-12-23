北捷英雄余家昶獲1280萬補償金 另2死者恐領無同等撫卹

生活中心／綜合報導

先前留下手寫信悼念弟弟的蕭姓騎士姐姐，冬至當天，再度留下黃色手寫信，寫下黃色代表對你的無限思念，看著你冰冷、沒有反應，真的很痛心，無法克制眼淚，另外，對於遇害的蕭姓騎士、王姓行員，無法獲得600萬撫卹金，市府也將發起捐款，讓家屬受到更多照顧。

蕭姓騎士等紅燈遇害，他的姊姊再度到誠品前，貼上黃色手寫信，寫下黃色代表對你的無限思念，社會病態導致你遭受無妄之災，讓我們與你天人永別，不能理解為什麼在冬至，只能在牌位前供奉餐點，看著你躺在那冰冷、沒有反應，真的很痛心，無法克制眼淚，一字一句都能看出，失去弟弟的悲痛。民眾：「我特地來慰問，國人同悲這幾天很難受。」

民眾：「很難過...，我現在有點不太知道，要怎麼去描述我的心情。」

蕭姓騎士、王姓行員無法獲得600萬撫恤金，市府也發起捐款（圖／民視新聞）不過，蕭姓騎士，目前只獲得180萬補償，因為上班途中不幸身亡，還有職災慰問金，總共45個月薪水，王姓行員180萬補償，是三人中最少的，外界希望市府能幫幫忙，讓他們像捨身救人的余家昶，獲得600萬的撫恤金。

大批民眾來到南西誠品前獻花致意（圖／民視新聞）台北市政府社會局局長姚淑文：「運用我們的愛心公益平台，我們有一個1219事件輔助專案，我想民眾可以透過這樣子的平台來達到捐款的目的。」台北市議員(民) 許淑華：「前這三位受害者，只有可以領到犯罪被害人保護協會，所提供的180萬的補償金，可是針對撫恤的部分只有蕭(余)先生有，我們希望盡量爭取到最高的理賠，跟最好的撫恤以及慰問。市府將發起捐款，募集大家的愛心，透過其他方式，讓家屬能受到更多照顧。

