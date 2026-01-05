北捷英雄余家昶紀念牌已設計完成！ 蔣萬安曝：規劃設置在B1層M8出口

蔣萬安表示，北捷英雄余家昶紀念牌已設計完成，目前規劃設置在B1層M8出口。（翻攝自臉書@蔣萬安）

北捷2025年12月19日發生了震驚社會的攻擊事件，余家昶為了阻止張文丟汽油彈，最後被對方砍殺身亡。余家昶的告別式日前舉行，關於家屬參與設計的紀念牌進度，蔣萬安今（5）日說，目前規劃地點是在台北車站B1層的M8出口，不過還是一定會尊重家屬的決定跟意願。

凶手張文去年12月19日先是在多處縱火吸引警方注意，隨後到捷運台北車站用4分鐘的時間丟了17顆煙霧彈，並且丟3顆汽油彈，意圖造成混亂，18時37分到誠品南西店前持刀攻擊騎士，之後進入店內，他在18時40分登上頂樓脫下戰術背心等裝備，最終於18時50分墜樓，19時42分死亡。

在這起事件中，余家昶當時為了阻止張文丟汽油彈，最後被對方砍殺身亡，其告別式日前舉行。蔣萬安今天出席大同區與里長座談並在會前受訪。關於余家昶紀念牌的部份，蔣萬安說，余先生的紀念牌，捷運公司都已設計好，也已經完成製作，相關的內容設置期程，持續和家屬保持聯絡，也一定會尊重家屬的決定。

蔣萬安說，因為余家昶的告別式才剛完成，後續再向家屬了解、確認希望設置的時間等細節內容。至於設置的地點，蔣萬安表示，目前規劃地點是在台北車站B1層的M8出口，不過還是一定會尊重家屬的決定跟意願。

