北捷英雄悼念牆將拆 590張A4留言、花束全數送往告別式

配合捨己救人余先生告別式的籌辦，捷運台北車站B1層暫時設置悼念牆，民眾的獻花與留言進行至2日中午12時止。（本報資料照）

台北市捷運台北車站、中山站商圈去年12月19日發生恐怖攻擊，配合見義勇為、捨己救人余先生告別式的籌辦，捷運台北車站B1層暫時設置悼念牆，民眾的獻花與留言進行至2日中午12時止，但線上留言區仍將持續開放至余先生告別式結束。台北捷運公司指出，悼念牆的590張A4紙卡的留言和花束都將載至告別式會場布置。

北捷去年12月25日在捷運台北車站B1層通往M7出口的通道，設置暫時性悼念牆，這段期間民眾張貼或放置的留言貼或卡片，車站人員每日在收班後分區取下，逐張黏貼製版，並且掃描拍照後保存，共計製作約590張A4紙卡。

廣告 廣告

北捷表示，2日下午余先生告別式的籌辦單位，將派員把悼念牆現場的留言貼和花束運載到會場布置，捷運公司整理的約590張A4紙卡和物品，也將交付給儀式籌辦單位；至於民眾表達心意留在現場的食品和飲料，因考慮食安問題，將由北捷代為銷毀。

北捷說，對於民眾表達心意物品的處理方式，都已經和余先生家屬商談，並遵照家屬的意願，同時家屬亦請捷運公司代為表達，希望大家尊重家屬想保有隱私、不要曝光的心願。

更多中時新聞網報導

54碩博班沒人讀 中央大學占最多

曹蘭催淚告白劉瑞琪 導演激賞演技

2025台灣體壇10大新聞回顧》全壘打王林智勝 開轟告別中職