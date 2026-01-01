北捷英雄悼念牆「明午起停止留言獻花」 將一併送往余家昶告別式

捷運台北車站悼念牆。（圖／台北捷運公司）

台北市2025年12月19日發生隨機攻擊案，而57歲余家昶於台北車站M7出口處為阻擋犯嫌而不幸喪命，吸引大票民眾前往現場悼念，台北捷運公司隨後也在事發地點設立悼念牆，供民眾表達對余男的心意。為了余男的告別式將到來，北捷公司表示，悼念牆現場的留言貼和花束將會運載到告別式會場進行前置布置，北捷整理的約590張紙卡和物品，也將交付給儀式籌辦單位，因此明（2）日中午起停止供民眾留言與獻花 。

台北捷運為在1219不幸事件見義勇為、捨己救人的余男於捷運台北車站B1層暫時設置悼念牆，不過為了配合余男告別式的籌辦，民眾的獻花與留言進行至2日中午12時止，而線上留言區仍將持續開放至余男告別式結束。

台北捷運公司表示，這段期間民眾張貼或放置的留言貼或卡片，車站人員每日都在收班後分區取下，逐張黏貼製版，並且掃描拍照後保存，共計製作約590張A4紙卡。

而余男告別式的籌辦單位將於2日下午，派員將悼念牆現場的留言貼和花束運載到會場，進行前置布置；北捷公司整理的約590張A4紙卡和物品，也將交付給儀式籌辦單位。至於民眾表達心意留在現場的食品和飲料，因考慮食安問題，將由北捷公司代為銷毀。

北捷公司說明，對於民眾表達心意物品的處理方式，都已經和余男家屬商談，並遵照家屬的意願。同時家屬亦請北捷公司代為表達，希望大家尊重家屬想保有隱私、不要曝光的心願。

悼念牆線上留言區。（圖／台北捷運公司）

捷運台北車站悼念牆。（圖／台北捷運公司）

捷運台北車站悼念牆。（圖／台北捷運公司）

