北捷英雄救人殞命 余家妻女5點聲明盼留空間療傷：請停止合成照片

民眾自發在北捷留下對余姓男子的感懷。

台北市捷運隨機攻擊事件中，余姓男子見義勇為不幸遇刺身亡，妻女今（26日）透過律師發布聲明對外說明立場，除感謝政府與各界的關懷與支持外，也鄭重呼籲外界停止曝光家屬個資、照片及相關身後細節，盼能保留空間撫平傷痛。

妻女在聲明中指出，余先生於民國114年12月19日，在捷運台北車站為防範公眾遭受攻擊而不幸辭世，事發以來，政府、社會大眾及各界給予的關懷與支持，身為受害者家屬均銘感於心，特此致上最深謝意。

不過，妻女也表示，至今仍有部分媒體以文字或影音方式曝光其姓名、相貌，以及余先生身後事宜等細節，已造成極大困擾，並嚴重侵害個人隱私。家屬鄭重呼籲，如有相關侵害隱私的報導或評論，請立即撤除，以顧及家屬情緒、利於傷痛撫慰。

此外，妻女理解社會大眾基於感念余先生見義勇為的精神，在網路平台合成或散布其本人及家屬照片，以表達追思與緬懷之意，對此心存感謝，但也懇請外界體諒家屬仍處於痛失至親、情緒尚未平復之際，勿再持續製作或散布相關影像。

針對各界表達欲捐款慰問之意，妻女則婉拒接受任何捐款，並表示社會上仍有其他弱勢族群與公益團體更需要資源，呼籲若欲表達對余先生的敬意，可改以其名義捐助其他個人或公益團體，讓余先生的愛與勇氣延續於社會各個角落。

妻女最後重申，未曾也不會接受任何媒體的約訪與報導，未來亦不同意任何形式的採訪，再次籲請各方媒體尊重其身心悲痛、仍需修復的空間。

完整聲明如下：

一、本人之先夫(父) 余先生於民國114年12月19日於捷運臺北車站因防範公眾遭受攻擊而不幸遇刺辭世，自事發以來蒙政府、社會大眾及各方之關懷與支持，本人身為受害人家屬均深感於心，特此鄭重銘謝！

二、然迄今部分媒體朋友以文字或影音方式曝光本人之姓名、相貌及各項先夫(父) 余先生身後事宜之細節等情，已使本人不堪其擾且嚴重侵害本人之個人隱私。特此敬告各方媒體朋友如有揭露上述事宜且侵害個人隱私情事者，請立即撤除該等新聞報導或評論，以顧及受害者家屬之情緒俾利撫慰傷痛。

三、此外，本人知悉社會大眾基於感念先夫(父) 余先生見義勇為之行為，自行合成先夫(父) 余先生及家屬照片之方式於網路平臺散佈或公開，以表達緬懷之意，本人對此均甚為理解與感謝，然請顧慮本人仍處痛失至親情緒尚未平復之際，特此籲請社會大眾勿再繼續合成製作或續為散佈，謹表謝意。

四、另社會各界藉各管道向本人表達欲捐款慰問之意，然我國社會各界尚有其他弱勢或待需援助之個人及團體，如欲表達對於先夫(父)敬謝之意，本人籲請得以先夫(父) 余先生之名義向其他個人或公益團體為捐款，讓先生及爸爸的愛與勇氣得以延續於社會每一個角落，謹此婉謝。

五、本人併於此重申未接受任何媒體朋友之約訪、報導，日後亦不同意接受任何媒體朋友之採訪，再次籲請各方媒體尊重本人身心悲痛尚須修復之空間，祈請諒察。特此聯合聲明如上。



