「北捷英雄謝謝您」 悼念牆紙卡伴余家昶英靈火化

上個月台北發生隨機攻擊事件，當時余家昶在台北車站，試圖阻止傷害擴大，最後卻不幸過世，許多民眾感謝他見義勇為，在北捷也設置悼念牆。而今(3)日余家昶舉辦告別式，民眾曾在北捷悼念牆留下的心意，也都移至告別式現場，並伴隨余家昶英靈一同 火化 。

這一抹燦爛笑容永存大家心中，在北捷隨機攻擊案不幸過世的余家昶，家屬今日舉行告別式，現場一張張紙條都代表一份不捨與思念，有人寫下因為您相信這世界仍有愛，也有人用余家昶的畫像致意，孩子們充滿稚氣的圖畫，更凸顯這份純粹的心意，而這些都曾經出現在北捷悼念牆上。

昨(2)日下午告別式籌辦人員，前往北捷地下一樓，將每一位民眾的哀悼心意，溫柔仔細地整理收齊，堆疊花束，擺放在地板上的花束，也小心地裝到紙箱內，攻擊事件後許多民眾，自發前往事發地點，用文字感謝余家昶的付出。

民眾說：「我認為余先生的這種，見義勇為的行為讓我很感動，世界上真的是需要，需要很多這樣的好人，也讓我相信這個世界，這個社會上還是有英雄存在。」北捷將留言便利紙整理成，590張A4紙卡放入紙盒，線上留言區1千3百多則留言則編印成冊，除了將伴隨余先生英靈一同 火化 ，也掃描成電子檔交給家屬留存。

台北捷運公投事務處謝欣豫說：「之前民眾留下來的一些物件等等，都在這邊，那我們會一併送交(家屬)。」這起憾事余家昶擋住刀與火，也擋下眾人的恐懼，這座城市會記得余家昶英勇無畏的身影，在悼念牆上的這幾句話，沉重卻也充滿感激。

