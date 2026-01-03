「北捷英雄」余家昶告別式 國旗覆棺致最高敬意

台北市 / 綜合報導

您還記得他嗎？2025年12月19日，台北捷運發生隨機攻擊事件，余家昶先生，在危急時刻挺身而出，試圖阻止歹徒卻不幸傷重身亡，他的告別式今(3)日舉行；公奠現場氣氛莊重哀戚，包含總統府副秘書長何志偉，台北市長蔣萬安，以及桃園市長張善政都來到現場，頒贈褒揚令與褒揚狀，感謝余先生守護城市的勇氣。

這天第二殯儀館要送走一位英雄，2025年12月19日，台北發生隨機攻擊事件，在台北捷運英勇阻止歹徒，卻不幸身亡的余家昶先生，告別式在今日下午正式舉行，長官走進來，公奠開始前不少政府官員都抵達現場，包含台北市長蔣萬安台北市警察局長李西河，桃園市長張善政以及總統府副秘書長何志偉。

台北和桃園由兩位市長，致贈「褒揚狀」給余家昶先生，總統府也由副秘書長代表總統，致贈「褒揚令」，中華民國國歌說：「以建民國，以進大同。」國歌響起現場氣氛莊重哀戚，余家昶先生的棺木，被覆蓋上台北市市旗與中國民國國旗，未來他也將入祀桃園忠烈祠。

但父親的逝世仍讓家人悲痛，大女兒的祭文中引用余華作品《第七天》，親人的離去不是一場暴雨，而是此生漫長的潮濕，我永遠困在這潮濕中，在每一個波瀾不驚的日子裡，掀起狂風暴雨，大女兒說自己現在終於明白這個意思，大家都說你是英雄但我希望你不是。

台北市議會議長戴錫欽說：「整個(告別式)過程當中我們感到備極哀榮，捷運公司董事長還行了跪拜禮，來表達捷運公司對於余先生能夠挺身而出，幫助了很多可能遭到傷害的一些無辜民眾，表達他們最高的一個敬意。」

轉移至告別式現場的悼念牆留言，將會隨著遺體一同火化，余家昶先生用生命守護這座城市，這份勇敢社會大眾將一直記得。

