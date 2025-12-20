北捷英雄！57歲余男肉身擋張文遇害 警：只有他見義勇為

台北市 / 綜合報導

在這起隨機攻擊案件中，57歲余姓男子，當時在北捷台北車站挺身而出，試圖阻止嫌犯，沒想到卻被利器刺傷，左胸的穿刺傷，最後傷重不治。有警方私下表示，當時大家都倉皇逃生，只有他見義勇為。台北市長蔣萬安昨天也緊急到醫院，他分享余姓男子妻子提到，丈夫平時就仗義執言、非常有正義感。

男子倒在地上警消人員全圍在一旁，不斷CPR試圖搶命，昨(19)日在台北捷運台北車站的隨機攻擊案中，57歲的余姓男子試圖制止嫌犯張文，挺身而出卻反被張文以利器攻擊，余姓男子當場失去生命跡象，緊急送往台大醫院最終仍然不治身亡，台大醫院院長左胸穿刺傷不治。

台大醫院院長余忠仁說：「第一位到院前已經死亡，主要原因是左胸穿刺傷，傷及左背以及左心房，大量內出血，急救之後不幸死亡。」為了制止嫌犯余姓男子丟了寶貴性命，隨著畫面曝光社群上不少人PO文，有人傷感家人自此失去了一位摯友，還有警方低調表示當時大家都急著跑，只有他見義勇為，台北市長蔣萬安在事發後趕往醫院關心，受訪時更分享了這段。

台北市長蔣萬安說：「我在台大醫院和他太太，慰問過程我想我們都非常心痛，他太太也提到，她先生平時就是一位仗義執言，富有正義感的人。」時隔一天今(20)日上午在事發現場，有民眾來獻花還有人帶著紙筆一筆一畫道出感謝。

寫感謝信民眾說：「這件事我覺得滿驚人的，然後我覺得，應該要表達自己的敬意這樣子，因為他真的很勇敢。」在台定居的港星杜汶澤，社群上轉發相關報導，要將他所經營的麵館，昨日一日收益不扣成本，全數捐給余姓男子家屬，並寫下既然我們僥倖存活下來更應該「相親相愛」，各方出資出力在傷痛中注入一股暖流。

