北捷萬大線會呼吸的車站 曝光

橫跨雙北的台北捷運萬大線第1期工程，截至10月底施工進度已達82％，「會呼吸的車站」永和永平國小站也搶先曝光，全線正陸續鋪設軌道、施作車站連通道、出入口結構，預計民國116年完工，通車後中正紀念堂至新北市中和高中只要14分鐘，大幅縮短台北市萬華及新北市中永和、土城與雙北核心區交通時間。

萬大線第1期工程由台北捷運中正紀念堂站起，向西沿南海路下方過和平西路後接西藏路轉萬大路，經地下穿越北市第一果菜批發市場及新店溪後，至新北市保順路、保生路轉中山路、連城路到金城路，並於金城路北側農業區設置機廠及一支線車站鄰莒光路，全長9.5公里，共設9座地下車站和1座具備全線捷運列車儲車、維修、測試及營運管理全功能的金城機廠。

北市捷運局表示，9座車站均已完成開挖，各車站正在施作穿堂層跟月台層，其中擁有全國唯一可與站外空氣循環交換呼吸採光通風井的永和永平國小站，正在施作結構、裝修及潛盾隧道上下行線仰拱及步道工程；全線18條隧道已於去年全部鑽掘完成，軌道工程正緊鑼密鼓施工。

捷運局指出，金城機廠是萬大線1期列車進駐地，也是北捷系統新一代列車維修和停放中心，配合萬大線需求共採購19列車，已有4輛列車運抵機廠，12月底前將再進駐3輛列車，其餘12輛列車於明年起將陸續抵台。

此外，捷運局說，維修工廠出現的新面孔「特種平台吊車」，甫於10月23日從義大利抵達金城機廠，可吊運大型設備與重型維修，靈活支援軌道維護任務。