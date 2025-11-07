北捷萬大線「截直取彎」近民宅 居民要求重辦環評遭法院駁回

台北高等行政法院。李依璇攝

台北捷運萬大線第二期工程「機廠–迴龍段」環差案，居民與環團質疑路線「截直取彎」通過金城公園後，距離小學及民宅太近，噪音與安全疑慮升高，提告請求撤銷環差處分並重辦環評。台北高等行政法院判決居民與民團敗訴，認為環境部核准環差報告並無違誤，程序合法、內容合理，全案可上訴。

法院指出，萬大線二期工程的環差報告經環評委員會審查修正通過，調整後的設計不會加重環境影響。LG11站改設於金城公園內，採高架車站設計以避開民地徵收，下方空間仍供民眾使用；列車噪音預估值符合管制標準，隔音牆與住宅間距約6.96公尺，對景觀及生活環境影響有限。

北高行合議庭並強調，環評的目的在於預測開發行為對環境的可控影響，而非評估工程安全風險。居民主張軌道改彎可能導致出軌的疑慮，不屬環評審查範圍。至於部分路段改為地下化造成土方量增加，環差報告中已規劃替代道路運輸方案。法院因此認定，環差審查符合環評法規定，未對環境造成重大不利影響，居民及民團敗訴。



