北捷血案事件後被翻！Joeman過往開箱「此物」再掀討論 網友吵翻

台灣知名YouTuber Joeman（本名翁雋明）以3C、科技與生活開箱類內容聞名，過去曾拍攝過結合道具與特效的實驗性影片，因昨日北捷血案，Joeman過往開箱過煙霧彈的影片，瞬間引發網友們熱議，紛紛討論是否要管制煙霧彈，網友們表示「一堆人酒駕 是不是該禁止汽車 機車 還有酒」、「為什麼煙霧彈要管制，我影視公司拍攝也常用到 目前大家都很健康」等評論。

Joeman過往開箱過煙霧彈的影片，瞬間引發網友們熱議。（圖／翻攝自Threads）

在熱議Joeman近期作品或個人動向時，不時翻出這類較少見的實驗性開箱片段，Joeman已累積超過2百萬粉絲訂閱，涵蓋科技評測、旅遊、生活與各種有趣的短片。不過Joeman近年也曾因個人風波登上新聞版面，如過去涉及大麻相關事件，引發輿論廣泛討論。粉絲普遍對於Joeman實驗性質的影片保持正面期待，有人呼籲未來可以推出更安全、專業、具故事感的創新內容，也有人希望Joeman能以健康、正面的方式帶動更多趣味主題。

