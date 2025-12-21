北捷血案兇嫌是虎科大校友？校方發聲證實：在校表現一切正常

針對外界傳言張文是虎科大校友，校方21日也發布聲明。翻攝自臉書



北捷無差別攻擊事件震驚全台，案發後外界開始拼湊兇嫌張文生前各項資訊，並傳出過去曾就讀雲林縣虎尾科技大學。虎科大今日（12/21）發布聲明指出，該犯嫌畢業後就未曾和母校師生互動或聯繫，也未於畢業後再參與校內相關活動。對於此次事件，校方深感悲痛與遺憾，同時對受害者及其家屬致上深切關懷與慰問。

針對網友爆料張文過去曾就讀虎科大，校方表示，經查確認犯嫌確實為校友，學務與教務單位深入查實，發現張文在校修業期間，學業與操行成績皆為正常，並無學習與品行上的落後與偏差情況出現。校方進一步表示，犯嫌過去亦未曾有相關異常輔導紀錄，上述資訊總結，該犯嫌在校就讀期間，不論學業、品行、心理等面向皆表現正常。

虎科大指出，截至目前為止，相關單位尚未和校方聯繫，後續如有任何檢調機關進行調查，所有一切對外說明，將依檢調機關說明為主。

