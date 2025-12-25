北捷血案再掀話題！命理師面相說法成新戰場 「一句話」引網炸鍋

記者林宜君／台北報導

近日命理師江柏樂從面相角度提出看法，指出嫌犯臉部一項特徵「容易惹怨」。（圖／翻攝自江柏樂臉書）

北捷隨機攻擊事件震驚社會，嫌犯身亡後相關背景與動機仍引發討論。近日命理師江柏樂從面相角度提出看法，指出嫌犯臉部一項特徵「容易惹怨」，言論曝光後也在網路掀起正反兩極討論。27歲嫌犯張文日前在台北捷運發生隨機攻擊事件，造成4死11傷，案發後嫌犯墜樓身亡，震驚社會。警方已完成初步調查，相關細節仍待司法單位釐清，而外界對其犯案動機與個人背景議論不斷。

命理師江柏樂近日在臉書粉專發文，從面相學角度分析張文。（圖／翻攝自江柏樂臉書）

命理師江柏樂近日在臉書粉專發文，從面相學角度分析張文的外貌特徵，指出「嘴型歪斜的人，說話往往不夠直接，心機也比較複雜」，容易出現口是心非、搬弄是非的情況，「相處久了反而容易惹怨，招來不必要的麻煩」。

江柏樂分析張文的外貌特徵，指出「嘴型歪斜的人，說話往往不夠直接，心機也比較複雜」。（圖／翻攝自張文FB）

不過江柏樂也特別強調，面相並非用來批評或定罪任何人，而是提醒大眾在日常人際互動中多一分觀察、少一分吃虧。他同時提到，近期節慶活動頻繁、人潮眾多，無論身在何處，都應提高警覺，留意周遭是否出現言行怪異、讓人感到不安的人事物。文末江柏樂也提醒：「保護好自己，平安過節，才是真正的好運。」呼籲民眾在歡度節日時，仍要注意自身安全，避免憾事再度發生。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

