北捷血案前「為何路人看到刀沒人跑」？王婉瑜曝殘忍真相

即時中心／温芸萱報導

北捷台北車站、中山站一帶日前發生隨機砍人事件，嫌犯張文投擲煙霧彈、縱火並持刀砍人，釀4死11傷，震撼社會。事後就有人疑惑，「為何案發前，路人看到有人拿刀都不跑？」。對此，時代力量主席王婉諭今（21）日在臉書指出，台灣的長期安全，讓民眾面對突發暴力往往難以即時反應，「這既是台灣的幸運，也是脆弱之處」。

前日台北捷運台北車站、中山站一帶發生震撼社會的隨機砍人事件，27歲嫌犯張文先後投擲煙霧彈、縱火，並持長刀對路人揮砍，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷。突如其來的暴力，讓原本熱鬧的耶誕前夕瞬間陷入恐慌，也引發外界反思「台灣社會是否過於安逸？」。

對此，王婉諭今日在臉書發文表示，事件發生後，鋪天蓋地的負面訊息令人感到沉重，但她仍努力在混亂中尋找人性的光亮。她指出，北車星巴克的店員在嫌犯點燃煙霧彈的瞬間，果斷拉下鐵門，保護店內驚慌失措的顧客；誠品南西商圈的服飾店員，儘管害怕到發抖，仍伸手將逃命民眾拉進倉庫避難；而一名目睹全程的日本記者，在看到機車騎士倒地後，毫不猶豫衝上前，以雙手按壓傷口試圖搶救生命。王婉諭強調，「這些溫柔的行動，都是真實存在的」。

然而，在這些微光背後，仍是難以承受的巨大悲傷。王婉諭指出，日本記者奮力搶救的那名機車騎士，最終仍宣告不治，對方只是途經現場，卻在毫無防備下無辜喪命。另一名57歲余姓男子，見義勇為在北車孤身對抗嫌犯，並在張文疑似準備取出汽油彈時出手攔阻，意外引發行李箱起火，阻止可能更大的傷亡，卻也因此犧牲生命。

針對外界質疑「為何路人沒有即時反應」、「為何沒有人開車衝撞嫌犯」，王婉諭直言，在那一瞬間，多數人根本無法反應過來。她指出，長久以來的生活經驗告訴台灣人，這是一個相對安全的社會，人們習慣信任這片土地與身邊的陌生人，當極端暴力突然出現，第一時間往往只會愣住。她形容，這既是台灣的幸運，也是脆弱之處，更何況在目睹鮮血與無差別暴力時，身體出現僵住反應，其實相當普遍。

外界質疑，「為何看到張文拿刀，路人沒有即時反應？」。（圖／ETtoday提供）

同時，王婉諭也提到，事件後網路充斥各種陰謀論，包括兇手是否不只一人、是否涉及組織操控，甚至被渲染為恐怖攻擊。但警方已證實，嫌犯為單獨犯案的「孤狼」，屬於預謀性的隨機傷人。她呼籲社會不要輕易傳播未經證實的揣測，因為台灣社會此刻已經承受巨大創傷，禁不起更多對立、猜忌與撕裂。

至於「為何一名年輕人會不惜性命，做出如此殘忍的行為」，王婉諭坦言，這可能是一個永遠無法完全解答的問題，但社會仍應嘗試回頭檢視兇手的生命歷程。她轉述受害者家屬向行政院長卓榮泰的呼籲，盼政府找出家庭、社會與教育層面的原因，避免類似悲劇再度發生。

最後，王婉諭呼籲民眾不要讓恐懼改變生活節奏，也提醒「多管閒事」必須建立在自我保護之上。她建議民眾平時做好準備，如攜帶哨子、防身噴霧，學習防身術與急救、防災知識，並呼籲媒體與社群使用者避免過度播放血腥畫面、放大恐慌。她強調，恐懼可以傷害我們，但不能塑造我們，我們絕不能讓兇手奪走我們對這座島嶼的信任。

