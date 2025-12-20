北捷血案引發連鎖炎上！蔡詩芸遭酸「美化黑道」 本人直球回嗆

記者林宜君／台北報導

北捷中山、北車一帶近日發生隨機攻擊事件震撼社會，相關討論延燒至演藝圈。歌手蔡詩芸僅因一句感嘆社會不安，竟遭部分網友牽扯電影題材開酸，她隨即親自回應，直指將社會悲劇怪罪娛樂作品，是錯誤的因果連結。台北捷運台北車站與中山站昨（19）日下午約5點，發生擲放煙霧彈並隨機傷人的重大治安事件，造成4人死亡、多名民眾輕重傷。嫌犯張文在警方圍捕過程中墜樓身亡，案件引發社會高度關注與恐慌。

蔡詩芸事後在社群平台發文感嘆：「這個世界到底怎麼了？」未料卻遭部分網友留言攻擊。（圖／翻攝自蔡詩芸IG）

蔡詩芸直言，將社會暴力事件歸咎於電影題材，是錯誤的因果關係。（圖／翻攝自蔡詩芸IG）

蔡詩芸事後在社群平台發文感嘆：「這個世界到底怎麼了？」未料卻遭部分網友留言攻擊，質疑她與丈夫王陽明拍攝角頭類型電影，甚至酸言酸語稱「拍一堆美化89的電影」、「少拍一些為黑社會洗白的電影」，還有人影射王陽明「不像演的」。面對指控，蔡詩芸親上火線回擊表示：「演戲是說故事，不是宣揚立場。娛樂不等於現實。這是一份工作，這也是為什麼它叫『娛樂』。或許該先了解一下。對不認識的人無理由地充滿仇恨，才是這個世界的問題。」蔡詩芸也直言，將社會暴力事件歸咎於電影題材，是錯誤的因果關係，「就算全都是愛情電影，現實也不會因此改變」。

