北捷血案後他逆風喊「照樣跨年」直指關鍵一句話點破：戒掉這1習慣

北捷無差別攻擊後各地鬧區警方加強戒備,以防止出現模仿犯。

北捷與中山站一帶發生震驚全台的無差別攻擊事件，共造成4人7傷，也讓整個台灣瀰漫不安氣氛。隨著聖誕節以及跨年活動將至，部分民眾開始猶豫是否應避免前往人潮聚眾場所，社群上更喊出「跨年停辦」、「別去人多的地方」等聲音。然而，作家苦苓卻逆風提出不同看法，直言真正該做的不是退縮，而是回歸日常生活本身，只是有「1關鍵習慣」必須立刻戒掉。

苦苓在社群發文指出，「有人故意作亂，就是希望我們人心大亂，千萬不能讓他如願。」如果因為恐懼而全面退縮、取消聚會、放棄生活節奏，反而正中對方下懷。他認為，在理性與安全前提下，該聚會就聚會、該跨年就跨年，維持日常秩序本身，「大家的生活一切如常，就是對惡人最好的還擊。」

苦苓提醒只有「1關鍵習慣」必須立刻戒掉。。（圖／翻攝自苦苓臉書）

不過，苦苓也強調，當下最需要戒掉的一個習慣，就是「不要一直低頭滑手機」。他直言，現代人太容易與真實世界斷線，沉浸在螢幕裡「不要和真實的世界斷線太久，免得連在身邊出現的惡魔都沒察覺。」反而在危急時刻失去第一時間反應的能力。與其緊盯螢幕，不如多看看身邊的人、留意動線，甚至只是發呆觀察，都比滑手機來得安全。

苦苓也提醒，面對突發危險，並非每個人都適合挺身而出。「敬悼挺身救人的勇者，但不建議你也這麼做：真的倒楣遇到了，能逃就逃，能躲就躲」，最重要的原則仍是「先保命」。能逃就逃、能躲就躲，直到真的無路可退時再反抗，努力活下來從來不是懦弱，而是對自己與家人的負責。

此外，他也呼籲社會此刻更應保持冷靜，避免未經查證的猜測、謠言與陰謀論在網路上擴散。苦苓認為，人心越慌亂，越容易被情緒牽著走，反而讓恐懼持續擴大。唯有安靜、理性、平靜地等待真相釐清，社會才能慢慢修復。

