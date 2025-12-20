即時中心／温芸萱報導

北捷台北車站、中山一帶昨（19）日發生隨機砍人事件，釀成4死11傷。但就在全台哀悼、關注治安之時，卻有媒體爆出中共疑透過廈門台商協會活動，接觸國民黨立委，盼影響台灣國防特別預算與國安修法，並目擊藍委赴中。對此，律師黃帝穎今（20）日在臉書痛批，國人正聚焦重大治安危機，藍委卻集體赴中，無論是否「中共急找」，時機與行徑都不尋常，質疑藍委未站在台灣民意立場。

昨日27歲嫌犯張文在北捷台北車站、中山站一帶投擲煙霧彈、縱火，並持長刀隨機攻擊路人，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，震撼全台。事件發生後，各界沉痛哀悼，台北捷運公司也宣布關閉心中山線形公園燈飾3天，以表達對罹難者的追思。

廣告 廣告

快新聞／北捷血案未平！藍委遭爆集體赴中 律師：怎麼看都不正常

張文在北捷台北車站、中山站一帶投擲煙霧彈、縱火，並持長刀隨機攻擊路人。（圖／ETtoday提供）

不過，《自由時報》今日報導卻指出，中共正試圖接觸在野政治人物，希望確保能擋下賴政府提出的國防特別預算與重要國安修法。報導更指出，中方疑似利用近期舉行的廈門台商協會成立33週年活動，透過管道邀請國民黨立委前往，名義上是探訪台商，實際上則被形容為確保對台工作「沒有意外」，國民黨立委翁曉玲更被目擊搭機赴中。

對此，律師黃帝穎今日在臉書發文痛批，在張文恐怖攻擊事件引發國人高度關注社會安全的此刻，竟有國民黨立委執意集體赴中，令人無法接受。黃帝穎指出，案發後行政院長卓榮泰第一時間到場，指示警政署全力偵辦，醫療體系也全力投入搶救，社會輿論正聚焦於社會安全網、北市治安及見警率等重大安全議題。

黃帝穎也提到，卓揆不副署財劃法，引發中共對於其在台推進立院議程的憂慮。相關報導指出，中方對行政院長未予副署法案的最新變化感到焦慮，擔心影響其透過台灣國會推動的政治布局。

黃帝穎直言，無論藍委赴中是所謂「中共急找」，或自稱只是單純參加台商活動，在國人高度關注北市鬧區恐怖攻擊、討論社會安全與治安政策的關鍵時刻，身為民意代表，理應站在台灣、回應選民關切，而非選擇集體赴中，「怎麼看都不正常」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／北捷血案未平！藍委遭爆集體赴中 律師：怎麼看都不正常

更多民視新聞報導

員警緊急衝入誠品內追凶畫面曝光「手還拿著指揮交通棒」

疾管署證實了！北捷遭砍傷者「感染愛滋」 遭血噴濺處置措施出爐

民進黨轟鄭麗文可恥！談台北砍人案 竟瞎扯「總統忙著修理政敵」

